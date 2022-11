Un investisseur prêt à acquérir 10% du PSG ?

Alors que la Coupe du Monde 2022 s’apprête à débuter au Qatar, une information concernant les actionnaires et propriétaires du PSG voit le jour. En effet, selon nos confrères de L’Equipe, un actionnaire américain serait prêt à acheter 10% du Paris Saint-Germain.

C’est en 2011 que QSI rachète le PSG, en deux étapes. Les Qataris acquièrent 70% du club de la capitale le 30 juin 2011, et les 30% restants quelques mois plus tard. Onze ans plus tard, le Paris Saint-Germain est évalué à près de 3 milliards d’euros selon Forbes. Sur la base d’un calcul on ne peut plus simple, un actionnaire souhaitant s’approprier 10% du PSG devra donc verser 300 millions d’euros. Et selon les informations de L’Equipe, ce scénario pourrait se produire. En effet, nos confrères affirment aujourd’hui qu’un investisseur américain souhaiterait acheter 10 à 15% du capital du PSG, et se serait positionné « depuis quelques semaines » en ce sens. De l’autre côté, dans l’entourage de QSI, le positionnement de ce fond d’investissement américain est confirmé, en soulignant qu’il est « trop tôt pour dire cette discussion aboutira« . Cependant, le nom de ce prétendant américain n’a pas encore filtré.

Par ailleurs, si cette information pourrait faire émerger l’idée d’un désengagement progressif ou pas de QSI au Paris Saint-Germain, des sources proches de l’actionnaire qatari affirment à L’Equipe que « ce n’est pas la tendance« .