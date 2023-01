Un maire se propose pour accueillir le nouveau stade du PSG

La question de la vente du Parc des Princes est revenu dans l’actualité du PSG le week-end dernier. Dans une interview accordée à des lecteurs du Parisien, Anne Hidalgo, la maire de Paris, s’est montrée très claire, l’enceinte historique des Rouge & Bleu ne lui sera pas vendu. Une décision qui a irrité les dirigeants du club.

Depuis plusieurs années, les dirigeants du PSG discutent avec la mairie de Paris pour racheter le Parc des Princes. Dans son souhait d’encore plus développer le club, les propriétaires qataris souhaitent être propriétaires de leur stade. Mais la mairie de Paris ne veut pas entendre parler d’une vente du Parc des Princes, préférant continuer la location longue durée. Une solution qui ne plaît pas au PSG, qui ne compte pas dépenser plus de 500 millions d’euros pour rénover le Parc des Princes sans en être le propriétaire. Le week-end dernier, Anne Hidalgo s’est montrée très claire, « très clairement, le Parc des Princes n’est pas à vendre. Et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive. » Une sortie qui n’avait pas plus aux dirigeants parisiens, qui n’avaient pas tardé à répondre à l’élue, indiquant « la maire force le PSG à quitter sa maison. […]Le Paris Saint-Germain est maintenant obligé de trouver des options alternatives pour relocaliser le club. »

Olivier Dosnes, maire de Joinville-le-Pont, pose sa candidature

Dans cette optique, Olivier Dosnes, maire de Joinville-le-Pont, a proposé sa candidature pour accueillir le possible futur stade du PSG. Il s’ajoute aux pistes Stade France, à Poissy où sera le futur centre d’entraînement des Rouge & Bleu et l’hippodrome de Saint-Cloud

« J’allais proposer une quatrième solution, couvrir l’autoroute entre le bois de Vincennes et Joinville-le-Pont. Vous avez la place pour le futur stade de Paris et stocker les voitures sur l’hippodrome de Vincennes, avance le maire dans une interview accordée à France Bleu Paris. C’est le scoop de la matinée (rire), mais c’est possible. Vous allez faire une demande au PSG ? On pourrait, vous me donner une très bonne idée. Et puis, ça resterait Paris. Le département du Val-de-Marne qui est juste à côté est très dynamique, il est en train d’attirer une population parisienne, il ressuscite, et ce département mérite à sa porte un grand équipement. Mais il faut que ce soit un projet écologique, il faudrait alors récupérer en terme de parking l’hippodrome de Vincennes qui est tout aménagé et en surface, il n’y aurait donc pas besoin d’en faire un. On pourra venir en RER A tout en restant à Paris. Je vais écrire au club, promis« , conclut Olivier Dosne.