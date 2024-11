23 ans, l’âge moyen du recrutement du PSG

Depuis deux ans, le PSG a décidé de recruter des jeunes joueurs à fort potentiel plutôt que des stars. Cela se répercute sur l’âge moyen des joueurs qu’il recrute.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, la direction du club de la capitale a décidé d’axer le recrutement sur des jeunes joueurs pour axer le projet d’un collectif plutôt que d’accumuler les stars. Un projet qui prend actuellement forme et qui, pour le coach et certains observateurs, va porter ses fruits.

Le PSG huitième recrutement le plus jeunes des cinq grands championnats

Comme chaque semaine, l’Observatoire du football (CIES) se penche sur un aspect du football. Sa dernière lettre hebdomadaire est consacrée à l’âge moyen auquel les joueurs actuels des équipes de 49 championnats ont été recrutés. Si on se penche uniquement sur les cinq grands championnats européens, le PSG se classe huitième avec une moyenne de 23 ans. Le classement est dominé par Strasbourg (21,8 ans). Brentford (22,32) et le RB Leipzig (22,36) complètent le podium. Chelsea (22,54) et le Real Madrid complètent le top 5 (22, 66). Un autre club de Ligue 1 intègre le Top 10, Monaco en sixième position (22,93).