Essonnien, international marocain, ex-défenseur de la Roma, du Bayern et de la Juventus, Mehdi Benatia (34 ans) est ravi de voir Achraf Hakimi (22 ans) signer au PSG. Le natif de Courcouronnes parle même de “fierté” dans Le Parisien du jour. “Dès son arrivée avec la sélection marocaine, on a vu qu’il possédait des qualités incroyables, confie Mehdi Benatia. Je suis très fier en tant que Parisien et Marocain de voir Achraf au PSG. Je félicite les dirigeants car tout le monde le voulait. Paris s’est assuré la signature du meilleur latéral droit en Europe pour les dix prochaines années.“ Un sentiment partagé par le PSG qui a investi 60M€ plus des bonus allant de 8 à 11M€ pour le joueur de couloir droit hispano-marocain.