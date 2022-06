Le coach, premier chantier de Campos au PSG

Officialisé aujourd’hui en tant que conseiller sportif dans les rangs du PSG, Luis Campos « aura la charge de l’organisation, du recrutement et de la performance de l’équipe professionnelle masculine du Paris Saint-Germain« , selon les mots du communiqué officiel du club. Si le recrutement sera la grande tâche du dirigeant portugais, son premier chantier demeure le poste d’entraîneur. Si les jours de Mauricio Pochettino à Paris sont comptés, il faudra tout de même négocier afin de trouver une porte de sortie au technicien argentin. Sous contrat jusqu’en 2023 avec les Rouge & Bleu, ce dernier pourrait encaisser un chèque de près de 20 millions d’euros d’indemnité pour lui et son staff technique, selon France Bleu Paris.

La piste Zidane tempérée

Selon la même source, Luis Campos a une idée bien claire en tête afin de remplacer Mauricio Pochettino, une idée tout aussi différente de celle de sa direction. En effet, le Portugais de 57 ans souhaite voir Christophe Galtier, avec qui il a collaboré au LOSC, prendre le banc du PSG. De leur côté, les dirigeants qataris lorgnent Zinedine Zidane. Une chose est sûre, il faudra dans un premier temps libérer la place avant d’y mettre un nouveau coach.

Concernant la piste la plus chaude du jour, Zidane, France Bleu Paris tempère. En effet, selon nos confrères de la radio, « il n’y a pas d’accord de principe entre le PSG et Zidane« . En interne, le club affirme qu’un entraîneur est toujours en place, et qu’aucun mouvement n’est prévu ce week-end. Par ailleurs, contrairement à ce que certains affirment, Zidane ne se serait pas rendu au Qatar cette semaine.