Direct CS – ASSE / PSG

Ce samedi soir (19h sur DAZN), le PSG affronte l’AS Saint-Etienne à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Un week-end qui pourrait voir le PSG être sacré champion.

Le week-end du titre pour le PSG ? Largement en tête de la Ligue 1 avec 19 points d’avance avant cette 27e journée, le PSG peut officiellement être champion de France ce samedi soir. Pour cela, il faut remplir trois conditions. Et l’une d’elles est déjà remplie avec la défaite de l’OM sur la pelouse du Stade de Reims. Désormais, les Rouge & Bleu doivent faire le job sur le pelouse de l’AS Saint-Etienne puis espérer un résultat nul entre l’AS Monaco et l’OGC Nice plus tard dans la soirée. Et pour lancer ce nouveau marathon de matches, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe remaniée avec quelques cadres sur le banc comme Nuno Mendes, Vitinha ou encore le meilleur buteur de 2025, Ousmane Dembélé.

Fil du match

Feuille de match AS Saint-Etienne / Paris Saint-Germain

27e journée de Ligue 1 – Stade : Geoffroy-Guichard – Horaire : 19 heures – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Jérémy Stinat – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Antoine Valnet – VAR : Dominique Julien et Christian Guillard

Le XI de l’ASSE : Larsonneur (c) – Maçon, Batubinsika, Nadé, Pétrot – Bouchouari, Ekwah, Tardieu – Cardona, Stassin, Davitachvili Remplaçants : Maubleu, Cornud, Abdelhamid, Appiah, Fomba, Mouton, Moueffek, Old, Wadji

: Larsonneur (c) – Maçon, Batubinsika, Nadé, Pétrot – Bouchouari, Ekwah, Tardieu – Cardona, Stassin, Davitachvili Le XI du PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Pacho, Beraldo, L.Hernandez – Doué, F.Ruiz (c), J.Neves – Kvaratskhelia, G.Ramos, Barcola Remplaçants : Donnarumma, Mouquet, Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Dembélé, Mbaye

