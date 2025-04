ASSE / PSG : les compositions officielles

Ce samedi soir (19h sur DAZN), le PSG affronte l’AS Saint-Etienne pour lancer son nouveau marathon de matches. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Après cette coupure internationale de mars, le PSG retrouve la compétition ce samedi soir (19h sur DAZN). À cette occasion, les Rouge & Bleu se déplacent sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne pour reprendre son excellente dynamique d’avant la trêve. Et pour lancer ce nouveau marathon de matches, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe remaniée.

À lire aussi : Les chiffres clés avant ASSE / PSG

Safonov titulaire, Zaïre-Emery latéral droit, Dembélé sur le banc

Dans les buts, Matvey Safonov est titulaire. En l’absence d’Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery occupe la position de latéral droit, tandis que Lucas Hernandez sera positionné à gauche. La charnière centrale est formée de Willian Pacho et Lucas Beraldo. Dans l’entrejeu, Désiré Doué, Fabian Ruiz (capitaine) et João Neves sont associés. Enfin pour l’attaque, le trio Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola est aligné.

Feuille de match AS Saint-Etienne / Paris Saint-Germain

27e journée de Ligue 1 – Stade : Geoffroy-Guichard – Horaire : 19 heures – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Jérémy Stinat – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Antoine Valnet – VAR : Dominique Julien et Christian Guillard

Le XI de l’ASSE : Larsonneur (c) – Maçon, Batubinsika, Nadé, Pétrot – Bouchouari, Ekwah, Tardieu – Cardona, Stassin, Davitachvili Remplaçants : Maubleu, Cornud, Abdelhamid, Appiah, Fomba, Mouton, Moueffek, Old, Wadji

: Larsonneur (c) – Maçon, Batubinsika, Nadé, Pétrot – Bouchouari, Ekwah, Tardieu – Cardona, Stassin, Davitachvili Le XI du PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Pacho, Beraldo, L.Hernandez – Doué, F.Ruiz (c), J.Neves – Kvaratskhelia, G.Ramos, Barcola Remplaçants : Donnarumma, Mouquet, Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Dembélé, Mbaye

: Safonov – Zaïre-Emery, Pacho, Beraldo, L.Hernandez – Doué, F.Ruiz (c), J.Neves – Kvaratskhelia, G.Ramos, Barcola