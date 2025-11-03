Psg joie
Image : PSG.fr

Ligue 1 – Le PSG augmente légèrement son avance en tête du classement

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum3 novembre 2025

Grâce à sa victoire sur le gong face à l’OGC Nice (1-0), le PSG a augmenté son avance en tête du classement, profitant du faux-pas de l’AS Monaco.

Au ralenti ces dernières semaines en Ligue 1, le PSG a obtenu une victoire bien méritée face au bloc-très bas de l’OGC Nice (1-0). Grâce au but sur le gong de Gonçalo Ramos, le club de la capitale était assuré de conserver sa place de leader à l’issue de cette 11e journée de Ligue 1 et pouvait regarder sereinement les résultats de ses poursuivants.

Ramos, but, victoire… Les chiffres clés après PSG / Nice

Deux points d’avance pour le PSG

Dauphin des Rouge & Bleu avant ce week-end, l’AS Monaco s’est manquée à domicile avec une défaite face au Paris FC (0-1). Un résultat qui a profité à l’Olympique de Marseille. Sans briller, les Olympiens l’ont emporté face à l’AJ Auxerre (0-1) et remontent à la deuxième place du classement. Battu par la lanterne rouge en milieu de semaine, le RC Lens s’est relancé avec un large succès face au FC Lorient (3-0). De son côté, le LOSC s’est imposé sur la plus petite des marges contre l’Angers SCO (1-0). Rapidement réduit à dix, l’Olympique Lyonnais a réussi à conserver le point du match nul au bout de l’ennui face au Stade Brestois (0-0). Ces différents résultats permettent au PSG de prendre deux points d’avance en tête du classement et d’éloigner un peu plus ses poursuivants. Dans les autres résultats de cette 11e journée de Ligue 1, le Stade Rennais a étrillé le RC Strasbourg (4-1) tandis le FC Metz a enchaîné un deuxième succès de rang face au FC Nantes (0-2) et n’occupe plus la dernière place du championnat. Enfin, Le Havre et le Toulouse FC se sont quittés sur un match nul (0-0).

Les résultats de la 11e journée de Ligue 1

  • Paris Saint-Germain / OGC Nice (1-0)
  • AS Monaco / Paris FC (0-1)
  • AJ Auxerre / Olympique de Marseille (0-1)
  • Stade Rennais / RC Strasbourg (4-1)
  • RC Lens / FC Lorient (3-0)
  • LOSC / Angers SCO (1-0)
  • FC Nantes / FC Metz (0-2)
  • Toulouse FC / Le Havre (0-0)
  • Stade Brestois / Olympique Lyonnais (0-0)

Le classement de Ligue 1

  1. Paris Saint-Germain – 24 pts (+12)
  2. Olympique de Marseille – 22 pts (+14)
  3. RC Lens – 22 pts (+7)
  4. LOSC – 20 pts (+10)
  5. AS Monaco – 20 pts (+6)
  6. Olympique Lyonnais – 20 pts (+4)
  7. RC Strasbourg – 19 pts (+6)
  8. OGC Nice – 17 pts (+0)
  9. Toulouse FC – 15 pts (+2)
  10. Stade Rennais – 15 pts (+1)
  11. Paris FC – 14 pts (-2)
  12. Le Havre – 13 pts (-4)
  13. Stade Brestois – 10 pts (-4)
  14. Angers SCO – 10 pts (-7)
  15. FC Nantes – 9 pts (-7)
  16. FC Lorient – 9 pts (-12)
  17. FC Metz – 8 pts (-16)
  18. AJ Auxerre – 7 pts (-10)
Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum3 novembre 2025

Articles similaires

Psg entraînement

Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

3 novembre 2025
Campus Psg

Le programme de la semaine du PSG

3 novembre 2025
Revue De Presse Psg

Revue de Presse PSG : Barcola, Dembélé, coups de pied arrêtés…

3 novembre 2025
Psg forum de nuit 2

Communauté CS – Le forum de nuit

2 novembre 2025
Bouton retour en haut de la page