Luis Enrique
Image : PSG.fr

Le Havre / PSG – Les compositions officielles

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum28 février 2026

Ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG affronte Le Havre pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé le onze de départ parisien.

Le PSG retrouve la Ligue 1. Après sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, le club parisien affronte Le Havre ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+) dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Et l’équipe de Luis Enrique peut même conforter sa place de leader après le nul du RC Lens face au RC Strasbourg (1-1). Le technicien espagnol a dévoilé son onze de départ.

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Deuxième titularisation pour Dro Fernandez

Dans les buts, Matvey Safonov est titulaire. En défense, le quatuor Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Willian Pacho et Lucas Hernandez est aligné. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Dro Fernandez sont associés. Enfin, le trio offensif est composé de Lee Kang-In, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia.

Feuille de match Le Havre / Paris Saint-Germain

24e journée de Ligue 1 – Stade : Stade Océane – Horaire : 21h05 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Marc Bollengier – Arbitres assistants : Thomas Luczynski et Yannick Boutry – Quatrième arbitre : Geoffrey Kubler – VAR : Romain Lissorgue et Pierre Gaillouste

  • Le XI du Havre : Diaw – Seko, Pembélé, Zagadou, Lloris, Zouaoui – Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye – Boufal, Soumaré (c)
    • Remplaçants : Npasi, Youté, Doucouré, Koffi, Kechta, Mambimbi, N Bengege, Samatta, Quetant
  • Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Dro Fernandez – Lee, Barcola, Kvaratskhelia
    • Remplaçants : Chevalier, Marin, Beraldo, Marquinhos, Nuno Mendes, G.Ramos, Doué, Mbaye
YouTube : Canal Supporters Paris

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