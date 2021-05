Les Féminines du PSG voudront récupérer la première place face au Paris FC

Après leur élimination en demi-finale de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG doivent à présent se reconcentrer sur le championnat. Aujourd’hui (18h30 sur Canal Plus Sport), les Parisiennes affrontent le Paris FC – au Stade Charléty – dans le cadre du match en retard de la 19e journée de D1 Arkema. Pour cette semaine à deux matches (Le Havre / PSG ce dimanche), Olivier Echouafni a décidé de faire quelques changements à certains postes face au PFC, avec pour objectif de récupérer la première place du championnat (occupée par l’OL qui a joué un match en plus). L’entraîneur parisien ne pourra pas compter sur Luana (genou), Kadidiatou Diani (cheville) et Formiga (choc à la tête). Ainsi, Alana Cook, Signe Bruun et Jordyn Huitema débuteront cette rencontre.

XI du PSG : Endler – Cook, Paredes (c), Dudek, Lawrence – Bruun, Geyoro, Däbritz, Baltimore – Huitema, Katoto Banc : Voll, Bachmann, Nadim, Fazer, Morroni, Le Guilly, Hurtré

XI du PFC : Nnadozie – Soyer, Laplacette, Greboval Aigbogun – Vaysse, Corboz, Thiney (c) – Catala, Mateo, Sallstrom