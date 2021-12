Le XI d’Or CS – Votez pour le latéral gauche de l’année 2021

En cette fin d’année 2021, Canal Supporters vous propose d’élire votre XI d’Or secteur par secteur. Et après les gardiens, les latéraux droits, les défenseurs centraux, place désormais aux latéraux gauches. Cinq candidats sont à citer : Nuno Mendes, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Mitchel Bakker et Juan Bernat.

Nuno Mendes

Avec un Layvin Kurzawa loin de faire l’unanimité (et c’est un doux euphémisme) et un Juan Bernat sur le flanc, le PSG a fait le choix de recruter un élément supplémentaire dans ce secteur. Perçu comme un phénomène de précocité depuis sa jeune éclosion du côté du Sporting, Nuno Mendes a été la grosse surprise de la fin du mercato parisien. Il a joué 16 matches, pour 1022 minutes disputées, depuis l’entame de l’exercice en cours. Si ses tous premiers pas ont été encourageants avec une fougue et une hargne qui présageaient de belles choses, le néo-Parisien a, depuis plusieurs matches, marqués le pas. Brouillon tant offensivement que défensivement, Mendes ne propose pas pour l’instant l’apport attendu. Il devra dans les mois à venir proposer un visage bien plus attrayant sachant que son option d’achat, non obligatoire, s’élève à 40 millions d’euros. Forcément, habitué en club à un système à trois centraux, ce qui lui permettait de pouvoir exploiter plus facilement son explosivité, il avait certainement besoin d’un temps d’adaptation. Il garde cependant une marge de progression plus qu’intéressante et les prochains mois devraient nous offrir un Nuno Mendes plus libéré.

Layvin Kurzawa

Prolongé l’été dernier à la surprise générale, Layvin Kurzawa, qui n’est absolument pas blessé, a totalement disparu du groupe rouge et bleu. Une véritable descente aux enfers pour celui qui, à une époque lointaine, possédait une bonne place au sein de l’Équipe de France. Et une nouvelle fois, la gestion de ce dossier par le board parisien pose clairement question : pourquoi étendre le bail d’un élément qui ne rentrait pas dans les plans du coach ? Surtout que le natif de Fréjus a vu son contrat être doublé, rien que ça… Un non-sens total. Depuis le début d’année 2021, le défenseur ne joue que très peu (seulement 7 minutes jouées). Son avenir à Paris semble irrémédiablement bouché.

Juan Bernat

Touché depuis septembre 2020 suite à une rupture des ligaments du genou, Juan Bernat a connu des complications. Et après plus d’un an sans avoir pu toucher la sphère, l’ancien bavarois a repris la compétition il y a quelques semaines. S’il manque logiquement de coffre après autant de temps sans jouer, il a pour autant montré des choses encourageantes sur son couloir gauche. Juan Bernat manque clairement de rythme avec seulement 466 petites minutes de jeu à son compteur. Avec l’enchaînement des matchs, on espère le retrouver à son niveau d’avant blessure

Abdou Diallo

Lors de l’exercice précédent, Mauricio Pochettino, qui n’utilisait déjà que très peu Layvin Kurzawa donc, avait pris l’habitude d’installer Abdou Diallo sur le couloir gauche de la défense. Et si ses débuts dans cette position avaient été intéressants, l’international sénégalais a très vite démontré ses limites. S’il n’a pas toujours été bon en tant que latéral gauche, le capitaine de la sélection sénégalaise reste un joueur extrêmement intéressant sur le papier. Un joueur que Mauricio Pochettino n’utilise que très peu au final, alors qu’il gagnerait certainement à être plus souvent placé à son poste de prédilection. Catastrophique à certains moments, il faut dire qu’il n’a jamais vraiment été mis dans les bonnes conditions. Avec un Presnel Kimpembe positionné axe gauche et qui affichait un niveau très moyen en début d’exercice, sa tâche ne s’en est vu que compliquée. Il a disputé 34 rencontres cette années, dont une majorité sur le couloir gauche de la défense.

Mitchel Bakker

Cédé au Bayer Leverkusen l’été dernier pour une somme avoisinant les 7 millions d’euros, Mitchel Bakker a été l’un des joueurs les plus utilisés par Thomas Tuchel lors de son passage. Problème pour l’international espoir batave, la donne a finalement été toute autre suite à l’intronisation de Mauricio Pochettino à la tête du PSG. Jouissant d’un temps de jeu famélique, et pas vraiment rassurant lorsqu’il a pu jouer, on se rappelle notamment de sa glissade en fin de match face au Bayern qui aurait pu coûter très cher lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions, le gaucher n’aura pas vraiment marqué le club rouge et bleu de son empreinte.

Alors pour vous, qui mérite sa place dans le XI d’Or CS du PSG de l’année 2021 ? Vous pouvez répondre dans les commentaires ou alors sur notre compte Twitter.

