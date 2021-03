Rafinha, Navas, Icardi : les chiffres après la victoire du PSG à Bordeaux

Dans le cadre de la 28ème journée de Ligue 1, le PSG a remporté trois points importants sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (1-0). Une victoire qui permet aux Rouge et Bleu de rester au contact du LOSC, leader avec deux points d’avance (62 pts). Après cette victoire en Gironde, le club de la capitale a livré quelques statistiques via son site internet.

Les deux clubs se sont affrontés pour la 108e fois avec un bilan en faveur des Rouge et Bleu : 44 victoires, 25 matches nuls et 39 défaites. Avec ce succès au Matmut Atlantique, les joueurs de Mauricio Pochettino ont enchainé une troisième victoire d’affilée à l’extérieur, après les succès face à l’OM (2-0) et le Dijon FCO (4-0). Depuis l’inauguration du nouveau stade (mai 2015), le PSG reste invaincu en terre girondine, avec 6 victoires et 2 matches nuls.

Décisif en fin de rencontre face à Jimmy Briand, Keylor Navas a gardé sa cage inviolée pour la 13e fois en Ligue 1. De retour à la compétition après sa gastro-entérite, Mauro Icardi a disputé son “50e match officiel avec le Paris Saint-Germain (26 buts).” De son côté, Rafinha a réalisé un match plein au niveau des statistiques, le Brésilien a touché 100 ballons (92% de passes réussies). Il a notamment réalisé 7 tacles et récupéré 5 ballons.

Enfin au niveau des statistiques du match, les Parisiens sont devant en terme de possession de balle (56,4% contre 43,6%). Le club de la capitale a notamment réussi 87,8% de ses passes (596). Enfin, le PSG a seulement cadré 3 tirs sur 12 (2/11 pour Bordeaux). Concernant les duels remportés, les Rouge et Bleu se sont fait dominer par les Girondins (45,3% contre 54,7%).