Le premier match du PSG de la saison en Ligue 1 programmé 

Si le PSG est actuellement en vacances, il va bientôt retrouver les terrains. Son match contre Nantes, pour la première journée de Ligue 1 2025-2026 a été programmé.

Après une saison 2024-2025 longue et éreintante, les joueurs du PSG profitent de trois semaines de vacances bien méritées. Ils retrouveront le chemin du Campus PSG le 4 août prochain pour les tests médicaux avant de reprendre l’entraînement le 5. Le premier match officiel arrivera vite avec la Supercoupe d’Europe contre Tottenham le 13 août. Quelques jours plus tard, le club de la capitale retrouvera la Ligue 1 avec un déplacement à Nantes dans le cadre de la première journée de la saison 2025-2026.

Quatre jours après la Supercoupe d’Europe

Une rencontre qui a été programmée le dimanche 17 août à 20h45. Elle sera diffusée sur Ligue 1 +, la chaîne du championnat qui retransmettra huit des neuf affiches de la Ligue 1. Une rencontre qui sera accessible exceptionnellement en clair. Cette journée qui sera marquée par deux chocs, Rennes / Marseille en ouverture le vendredi (20h45) et RC Lens / Olympique Lyonnais (samedi, 17 heures).

Le programme de la première journée de Ligue 1

Vendredi 15 août 2025 à 20h45 sur Ligue 1+ Stade Rennais FC – Olympique de Marseille



Samedi 16 août 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1 RC Lens – Olympique Lyonnais

Samedi 16 août 2025 à 19h00 sur Ligue 1+ AS Monaco – Havre AC



Samedi 16 août 2025 à 21h05 sur Ligue 1+ OGC Nice – Toulouse FC



Dimanche 17 août 2025 à 15h00 sur Ligue 1+ Stade Brestois 29 – LOSC Lille



Dimanche 17 août 2025 à 17h15 sur Ligue 1+ FC Metz – RC Strasbourg Alsace Angers SCO – Paris FC AJ Auxerre – FC Lorient

