Lizarazu s’interroge sur la complémentarité entre Mbappé et Neymar

Malgré des résultats exceptionnels en championnat, le PSG fait toujours parler… Pas souverain dans le jeu, les Parisiens se sont montrés particulièrement maladroits devant le but ce samedi soir contre Montpellier (2-0). Neymar et Mbappé n’ont pas brillé, et ont même montré des limites inhabituelles devant les cages adverses. L’international français a même montré de la frustration à l’égard de son coéquipier brésilien pour son manque d’altruisme. Interrogé sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu a l’impression que la relation technique entre les deux joueurs n’est plus si idyllique.

« Neymar et Mbappé ? C’était un couple l’année dernière. Je ne sais pas si c’est l’arrivée de Messi qui a redistribué les cartes, en tout cas on a l’impression qu’ils n’ont plus la même facilité à jouer ensemble. Je pense qu’il y a un problème physique pour Neymar, qui n’est pas revenu à 100%, et un Neymar qui n’arrive pas à faire de différence, qui s’énerve et qui est frustré. Après c’est vrai qu’on a l’impression que la relation technique et la fluidité n’est plus la même. On sait que Neymar et Messi étaient très amis à Barcelone. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Ce trio-là, pour l’instant fait rêver sur le papier, mais n’arrive pas à se mettre en place. »