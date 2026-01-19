Live – La conférence de presse de Luis Enrique et Nuno Mendes

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte le Sporting CP en Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique et Nuno Mendes vont se présenter devant la presse.

Le PSG retrouve la Ligue des champions demain soir avec son déplacement à Lisbonne pour y défier le Sporting CP dans le cadre de la septième et avant-dernière journée de la phase de ligue. Une victoire des Champions d’Europe leur permettrait de faire un grand vers la qualification dans les huit premiers de cette phase de ligue. Comme c’est de coutume avant chaque match de Champions League, Luis Enrique se présente en conférence de presse accompagné par un joueur. Ce lundi, c’est Nuno Mendes qui sera aux côtés de son entraîneur.

Une conférence de presse qui commence à 17h45

L’international portugais va retrouver son club formateur. Il sera certainement questionné sur ce retour, la rencontre de demain, la perspective de se qualifier dans les huit premiers, sa forme… De son côté, le coach du PSG évoquera certainement cette rencontre, la possibilité de se rapprocher d’une qualification dans les huit premiers, de l’état de forme de son groupe, de la finale de la CAN… Une prise de parole à suivre ici à partir de 17h45.