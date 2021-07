Morroni : “Rester au PSG était mon premier choix mais…”

Formée au PSG, Perle Morroni a joué sept ans sous le maillot parisien chez les professionnelles (2014-2021) – avec une pige de quelques mois au FC Barcelone en 2018 (5 matches) – avant de quitter les Rouge & Bleu sur un titre de champion de France pour rejoindre l’Olympique Lyonnais. Profondément attachée au PSG, la latérale gauche (23 ans) a expliqué que son choix premier a toujours été le PSG mais qu’en quittant son club de cœur, elle sortait de sa zone de confort.

“Le club a essayé de me conserver, les négociations ont été longues, ça a pris du temps, il y a eu des hauts et de bas. On a essayé de trouver un terrain d’entente mais ça n’a pas été possible. Rester au PSG était mon premier choix car c’est mon club de cœur, je suis une Titi. Mais parfois entre l’envie et la réalité il y a un monde d’écart“, assure-t-elle dans une interview accordée au Parisien. C’est une décision très difficile, mais, les négociations pour le renouvellement de mon contrat ayant pris du temps, je m’y suis préparée inconsciemment au fil des semaines. Maintenant ça va beaucoup mieux, je me suis faite à l’idée d’un départ, je me sens bien avec ça.“

Perle Morroni a expliqué son choix de rejoindre l’ennemi lyonnais, elle qui avait aussi été annoncée dans le viseur du Bayern Munich.

“J’ai l’objectif de m’imposer, de tout gagner. En quittant Paris, je sors de ma zone de confort. J’ai tout à refaire, je dois élever mes exigences, progresser dans ma régularité, ma concentration. J’aimerais aussi être plus décisive offensivement même si je suis avant tout défenseure. La coach Sonia Bompastor a une grande connaissance de mon poste et du foot en général, elle a eu une grande carrière. De ce que j’ai pu voir, elle est très exigeante dans tout, je vais beaucoup apprendre à ses côtés. Le Bayern est un grand club avec un projet très intéressant. J’ai beaucoup échangé avec eux c’est la vérité. Il y avait Chelsea aussi, mais pour des raisons personnelles j’ai préféré rester en France.“