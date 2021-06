Kylian Mbappé a vu son penalty stoppé par le gardien suisse, Yann Sommer, ce qui a entraîné l’élimination de l’Equipe de France dès les huitièmes de finale de l’Euro 2020 (3-3, 4 t.a.b à 5). Durant cet Euro, l’attaquant du PSG a été présent dans la construction des actions des Bleus, étant même impliqué sur cinq des sept buts de la France mais sans marquer. Jean-Pierre Papin n’est pas inquiet pour lui.

“Je ne suis pas inquiet pour lui. Avec le temps, il sera amené à se montrer plus régulier. Il a mis la barre tellement haut au départ qu’à moins d’être un surhomme, il se révèle très compliqué de la dépasser ou même de l’atteindre de nouveau, défend l’ancien attaquant dans le Parisien. On le juge sur ce qu’il a su faire et non pas sur ce qu’il réalise en ce moment. Sur ce tournoi, je l’ai trouvé moins incisif. Le penalty va le hanter pendant quelque temps ? Il va partir en vacances, il aura du temps libre et va certainement y penser un moment. Quand les matchs s’enchaînent, il est plus facile d’oublier et de passer à autre chose.”