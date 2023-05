Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 21 mai 2023. Le match du titre face à l’AJ Auxerre ? Christophe Galtier modifie sa communication, les Parisiennes ont-elles une chance face à l’OL, l’importance du maillot Hechter pour les supporters …

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque cette rencontre de la 36e journée de Ligue 1 entre l’AJ Auxerre et le PSG (20h45 sur Prime Video). Et en cas de meilleur résultat que le RC Lens, qui affronte le FC Lorient à 17h05, le club parisien pourrait être officiellement champion de France ce dimanche soir. Après une seconde partie de saison compliquée avec notamment 9 défaites à son actif et des problèmes extra-sportifs à la pelle, le club parisien retrouve un peu de sérénité depuis le revers face au FC Lorient au Parc des Princes (1-3) le 30 avril dernier. « Ces derniers jours, les crispations ont laissé la place à une atmosphère plus légère au Camp des Loges. Les résultats récents ont aidé, les joueurs estimant désormais que le titre ne pouvait plus leur échapper. » Tout comme le Collectif Ultras Paris (CUP), le patron du PSG, Nasser al-Khelaïfi, sera en tribunes ce dimanche à l’Abbé Deschamps. Il était notamment présent ce vendredi à l’entraînement. « Le président n’en a pas profité pour adresser de message fort à son groupe. Il n’était de toute façon pas là pour ça. ‘NAK’ souhaite laisser l’équipe remporter le titre avant d’entériner les décisions qu’il prendra, sous la supervision de l’actionnaire », précise L’E.

Le dirigeant qatari profitera de ces prochaines semaines pour enchaîner les réunions avec les différents directeurs pour avancer sur les contours du staff et de l’effectif pour la saison prochaine. « Il s’agira de trouver une position commune sur les chantiers majeurs alors que les différents courants au sein du PSG ne sont pas encore d’accord sur la marche à suivre. » Apparu plus apaisé en conférence de presse, Christophe Galtier n’a pas reçu de garantie sur son avenir, lui qui possède encore un contrat jusqu’en 2024 avec les Rouge & Bleu. Si par le passé, il n’hésitait pas à se projeter sur la saison à venir, le coach de 56 ans a fait évoluer son discours et évite désormais de se projeter sur le prochain exercice. « Il lui a été reproché de s’avancer sur ce qu’il se passerait après le mois de juin, en lui demandant de se concentrer sur le titre avant d’évoquer le futur. »

Le quotidien sportif fait également un focus sur le match des Féminines du PSG ce dimanche soir (21h). Avec un retard de trois points sur l’Olympique Lyonnais à deux journées de la fin, les Parisiennes doivent impérativement l’emporter au Parc des Princes pour espérer soulever le titre de champion de France grâce à la différence de buts particulière. Après la finale de Coupe de France remportée par les Lyonnaises la semaine passée, les deux formations s’affrontent une nouvelle fois dans un match décisif pour un titre. Mais pour Fabrice Abriel, l’entraîneur de Fleury, la tâche s’annonce difficile pour les Parisiennes : « L’absence de Diani est énorme pour Paris, c’est elle qui avait marqué à l’aller. Lyon, c’est un rouleau compresseur, les filles ont la capacité d’élever leur niveau au-dessus de celui de leurs adversaires. Contre le PSG, elles ont fait une grosse entame (lors de la finale de Coupe de France), elles sont très justes dans la gestion des matches, savent défendre quand c’est plus dur. Elles n’ont encaissé que huit buts cette année et même avec Diani, ça n’aurait pas été simple de passer. » Un constat partagé par l’ancien coach des Féminines du PSG, Patrice Lair (2016-2018) : « Il n’y a pas photo. Les Lyonnaises ont confiance après leur victoire en Coupe. Lyon possède un effectif de folie et peut faire sans Mbock (blessée) par exemple. Alors que sans Katoto et Diani (blessées), Paris n’a plus la même puissance offensive. C’est leur gros problème, même si elles peuvent avoir la possession, elles ont des bonnes joueuses derrière mais ça manque de puissance devant. Je ne vois pas Paris gagner. »

De son côté, Le Parisien se penche aussi sur la rencontre entre l’AJ Auxerre et le PSG en conclusion de la 36e journée de Ligue 1. Et en cas de contre-performance du RC Lens face à Lorient (nul ou défaite), le club parisien peut officiellement être champion de France s’il l’emporte sur la pelouse de l’Abbé Deschamps. Après les victoires face à Troyes (1-3) et l’AC Ajaccio (5-0), les Rouge & Bleu continuent d’affronter des équipes du bas de tableau. Mais les Auxerrois (16e) sont à la lutte pour le maintien et chaque point glané aura son importance pour le club bourguignon dans ce sprint final. « Auxerre – PSG pourrait offrir une nouvelle soirée de vertiges aux fans parisiens, en un jeu de miroirs défavorable aux hommes de Christophe Galtier. Il s’agira d’une bataille d’envie, entre ceux qui ne veulent pas tomber et ceux qui visent toujours plus haut. Il n’est pas sûr que, malgré sa supériorité, Paris réponde à ce qui ressemble à un défi. Tout devient challenge quand cette équipe prend des buts contre n’importe qui et perd des rencontres abordables du type Lorient », assène LP. Mais Marquinhos aura à coeur de bien fêter sa prolongation de contrat tandis que Kylian Mbappé voudra reprendre de l’avance sur Alexandre Lacazette (26 buts chacun) en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat. Et les Rouge & Bleu pourront notamment compter sur la présence de leurs ultras en Bourgogne.

Le quotidien francilien a également questionné les supporters du PSG sur l’importance du maillot Hechter. Réclamé par les fans du club, cette fameuse tunique devait faire son retour pour la saison 2024-2025. Ce maillot BBRBB (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu) tient à coeur aux supporters. « La recette est simple, efficace et suffit à mettre des étoiles dans les yeux des plus fervents supporters, attachés à cette tenue emblématique, garante de l’identité du club. » Mais depuis quelques saisons, les fans vont de déception en déception avec les différents maillots qui ne respectent pas les valeurs et l’identité du club à leurs yeux. Dans un communiqué, le Collectif Ultras Paris avait notamment réclamé le retour de manière pérenne du maillot Hechter. « Une requête entendue, en grande partie, puisque la tenue iconique sera étrennée lors de la saison 2024-2025, alors que des discussion sont en cours afin que le design Hechter reste ancré pour de bon. Pour le plus grand bonheur des fans du BBRBB. » Interrogé par Le Parisien, un membre du CUP a expliqué l’importance de ces couleurs : « L’emblème d’un club, c’est le logo, mais c’est surtout le maillot qui est porté. C’est à travers cette tunique que Paris est représenté sur les pelouses de France ou d’Europe. Aujourd’hui, quand tu voyages à l’étranger et que tu vois que les maillots du PSG portés sont noirs, jaunes, gris ou marrons, ça fait un peu mal. Ce n’est pas ça le PSG. L’identité d’un club passe par le respect des couleurs traditionnelles et donc celles du maillot Hechter. Il faut revenir aux sources. »