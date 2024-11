Revue de Presse PSG : Luis Campos, speaker…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 31 octobre 2024. La prolongation de Luis Campos n’est pas encore actée, les deux parties poursuivent les discussions, le PSG va tester un nouveau speaker ce week-end…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque l’avenir de Luis Campos. En fin de contrat en juin prochain avec les Rouge & Bleu, le conseiller sportif pourrait voit son contrat prolonger. En ce sens, des discussions ont été entamées il y a plusieurs semaines entre le Portugais et la direction du PSG. Cependant, l’accord n’est pas encore imminent. Plusieurs conditions doivent être remplies des deux côtés pour poursuivre l’aventure en commun. « Les parties n’ont, pas exemple, pas encore convenu avec certitude de leur volonté d’étendre la coopération. En début d’année, plusieurs sujets de friction sont apparus entre Nasser al-Khelaïfi et Campos, au point qu’un départ de ce dernier a été évoqué. » Une rumeur infondée selon l’entourage du Portugais : « Ce sont simplement les personnes qui veulent se mettre entre nous qui font courir ce genre de rumeurs. » Mais en interne, le dirigeant parisien ne jouit pas d’une réputation idyllique. Par exemple, sa relation avec Victoriano Melero, récemment nommé directeur général du PSG, n’est pas au beau fixe, comme avec plusieurs autres employés. La culture du secret du Portugais écarte beaucoup de monde et crée de la frustration, jusqu’à même sa propre cellule de communication.

Mais, tous ces éléments n’ont pas de quoi remettre en question une prolongation dans la capitale. Le sujet d’un nouveau contrat est toujours sur la table mais il n’y a aucune urgence car la priorité était la prolongation de Luis Enrique. Du côté de Luis Campos, on ne se presse pas non plus, le plus important est de prolonger les bails de joueurs cadres comme Vitinha (juin 2027) et Nuno Mendes (2026). Si un accord est trouvé avec l’ancien dirigeant lillois, il faudra aussi savoir sous quelle forme il se fera. Gardera-t-il son statut de prestataire externe ? Lors de son arrivée au club en 2022, ce sujet avait crispé en interne, « de peur d’être rattrapé par l’Urssaf sur la vraie nature du bail signé. » Mais les négociations entre le PSG et Luis Campos sont bien lancées et chaque partie va faire entendre sa voix pour trouver le meilleur accord possible. Le Portugais a certaines demandes particulières que le club parisien devra accepter ou non. « Homme de projet, Campos devra aussi prendre une décision sur sa volonté de poursuivre à Paris. Certains problèmes personnels pourraient avoir une influence sur la réponse », conclut le quotidien sportif.

À lire aussi : PSG – Luis Enrique en passe de prolonger pour deux saisons

De son côté, Le Parisien se concentre sur le speaker du Parc des Princes. Après avoir essayé Miguel Derennes et Hervé Kohler depuis le début de saison, un nouvelle voix sera testée ce samedi lors de la réception du RC Lens (17h sur beIN SPORTS). Il s’agit de l’artiste Jean-Luc Guizonne. Il animera la rencontre face au club lensois et aussi contre l’Atlético de Madrid la semaine prochaine (6 novembre). « Âgé de 45 ans, Guizonne est un habitué des micros puisqu’il s’est fait connaître du grand public en 2005 en participant à la Star Academy 5 avant d’intégrer la troupe de la comédie musicale ‘Le Roi Lion’ à l’étranger et en France durant de nombreuses années. Son expérience de la scène, sa voix et sa stature ont notamment incité les équipes du PSG à retenir son profil », détaille LP.

Le PSG a conscience des attentes du public parisien pour le successeur de Michel Montana et ne veut pas se précipiter pour choisir son speaker titulaire. « C’est un sujet important et on veut vraiment prendre le temps de gérer ce dossier le plus intelligemment possible », glisse-t-on en interne. Après la trêve internationale de novembre, d’autres personnalités seront testées au micro sur la fin de l’année 2024 (il restera trois rencontres à disputer au Parc). « Après avoir jugé sur pièce les différentes prestations, une réflexion poussée sera alors menée et un choix définitif est attendu pour le début d’année 2025. » Les dirigeants parisiens restent attentifs aux retours effectués par les habitués du Parc des Princes, qui ont pu exprimer leur déception sur les speakers choisis jusque-là.