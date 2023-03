Revue de Presse PSG : Mbappé, Irlande-France, Diani…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 27 mars 2023. Kylian Mbappé a en ligne de mire le nombre de buts de Michel Platini, la belle ambiance dans le groupe des Bleus, peu de changement prévu par Didier Deschamps face à l’Irlande, Kadidiatou Diani sous la menace d’une grosse sanction.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le match de l’équipe de France ce lundi à Dublin face à l’Irlande (20h45 sur TF1) à l’occasion de la 2e journée des phases de qualification à l’Euro 2024. Et sans surprise, Kylian Mbappé enchaînera après sa belle prestation face aux Pays-Bas (4-0). Après avoir intégré le top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus avec 38 réalisations, l’attaquant du PSG a désormais le nombre de buts de Michel Platini dans son viseur (41 buts). En conférence de presse, le joueur de 24 ans a répondu : « C’est à la fois un honneur et la prochaine cible à abattre. C’est comme ça. Je vais continuer mon chemin jusqu’en haut. Platini reste une légende absolue du football français. Mais je vais continuer ma route et ça passera par Michel Platini. » De son côté, Didier Deschamps a esquissé un sourire avant de s’exprimer sur les ambitions de son numéro 10 : « C’est Kylian… Il a plein d’ambitions. Quand il en a atteint un (objectif), il en a un autre à atteindre. Il en a atteint et dépassé pas mal très tôt. Il a ça en lui. Ce n’est pas tout de le dire, il faut tout mettre en oeuvre pour y arriver. Le connaissant, il va tout faire pour y arriver. Il aura besoin des autres. Mais c’est Kylian… », a répondu le sélectionneur français.

Concernant le probable onze de départ face à l’Irlande, Didier Deschamps devrait repartir sur une équipe quasi identique. Seul un homme devrait faire son entrée dans le onze : Olivier Giroud. Dans le 4-3-3, l’attaquant milanais serait positionné dans l’axe, ce qui décalerait Randal Kolo Muani sur le côté droit et enverrait Kingsley Coman sur le banc. De son côté, le capitaine, Kylian Mbappé, va continuer d’évoluer dans son couloir gauche. « Hier le staff des vice-champions du monde a mis en place, comme promis, une séance légère, à la base de centres et d’exercices devant le but. Le sélectionneur a surtout exhorté ses joueurs à s’appliquer afin qu’ils prennent leurs marques dans ce stade (Aviva Stadium) aux tribunes si particulières. »

XI probable de la France (L’Equipe) : Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, T.Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot – Kolo Muani, Giroud, Mbappé (c)

Le quotidien sportif évoque aussi l’expulsion de Kadidiatou Diani ce dimanche face au Montpellier Hérault (1-0). Victorieuses dans un match serré face au MHSC, les Féminines du PSG restent au contact de l’OL dans la course au titre mais ont peut-être perdu pour plusieurs matches leur meilleure buteuse. « Sur une action a priori banale, Montpellier-PSG a dégénéré en fin de match. La gardienne du MHSC, Lisa Schmitz, a capté le ballon au sol devant Kadidiatou Diani mais, estimant que la Parisienne avait laissé traîner le pied, l’Héraultaise (déjà avertie) a voulu répliquer en portant deux coups de pied à la capitaine du PSG. Celle-ci, aussi au sol, a répondu d’un coup de pied », explique L’E. Les deux joueuses ont été expulsées et risquent un minimum de trois matches de suspension. Une mauvaise nouvelle pour l’attaquante du PSG qui pourrait manquer le choc face à l’Olympique Lyonnais prévu dans 4 journées, le week-end du 20 et 21 mai.

De son côté, Le Parisien se penche aussi sur le match des Bleus ce lundi face à l’Irlande. Et l’équipe de France voudra surfer sur sa belle démonstration face aux Pays-Bas (4-0) afin de déjà créer un écart en tête du groupe. Performants vendredi dernier, les vice-champions du Monde « savent si bien séduire et s’y prendre qu’ils créent cette envie de les revoir, d’y regoûter très vite, d’en prendre une nouvelle part. » Mais en face, les Français feront face à une équipe irlandaise qui proposera une bataille pendant 90 minutes. « Mais c’est aussi dans le fighting spirit ou footballistique que que l’on veut découvrir les partenaires de Mbappé, sonder leur âme et connaître leur caractère », assure LP. Si Didier Deschamps n’a pas encore tranché pour son onze de départ, la présence d’Olivier Giroud pourrait avoir son importance pour répondre au défi physique des Irlandais.

XI probable de la France (Le Parisien) : Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot – Coman, Giroud, Mbappé (c)

Enfin, le quotidien francilien évoque la très bonne ambiance qui règne au sein du groupe de l’équipe de France. Malgré un manque de repaire en commun après les retraites internationales de Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane, Karim Benzema et les forfaits de Presnel Kimpembe, N’Golo Kanté et Paul Pogba, ce groupe est déjà très soudé. Les néo-internationaux (Brice Samba, Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram) se sont rapidement intégrés. « Désormais, les responsabilités semblent plus éclatées en Bleu. Ce sont maintenant deux génies offensifs (Mbappé, Griezmann) qui détiennent les clés du capitanat pendant qu’à l’arrière, une bande de (presque) novices fourbit ses armes », rapporte LP. De son côté, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, se trouve au coeur de ce chantier. « Pour être honnête, ce rôle n’a pas servi à grand-chose pour le moment. J’ai vu un groupe uni. Je n’ai pas senti le besoin d’intervenir et ça s’est matérialisé par le match de vendredi. Moins j’ai de travail, plus ça veut dire que l’équipe se porte bien », a déclaré le nouveau capitaine des Bleus ce dimanche en conférence de presse. L’autre élément qui explique cette osmose dans le groupe est la présence de nombreux joueurs issus de l’Île-de-France, 13 au total sur les 23. Et cela crée forcément des liens. « Ainsi, il n’est pas rare que Kingsley Coman, Adrien Rabiot ou Mike Maignan, tous formés au PSG, se retrouvent pour parler du bon vieux temps à la fin d’un repas. »