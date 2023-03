Ce dimanche, cinq joueurs du PSG étaient concernés par la deuxième journée de la phase de qualifications à l’Euro 2024.

La trêve internationale se poursuit pour les joueurs du PSG. Après une première journée qui a souri à la plupart des internationaux parisiens, ce dimanche, le deuxième match des éliminatoires à l’Euro 2024 avait lieu en Europe. Quelques jours après la défaite face à l’Angleterre (1-2), l’Italie affrontait la modeste sélection de Malte à Ta’ Qali. Dans une rencontre maîtrisée, les hommes de Roberto Mancini n’ont pas forcé pour s’imposer sur le score de 0-2, avec huit changements par rapport au dernier match. Tout s’est joué en première période avec les buts de Mateo Retegui (15′) et Matteo Pessina (27′). Gardien numéro un de la Nazionale, Gianluigi Donnarumma portait le brassard de capitaine.

Et le portier parisien a été sérieux face à la 167e nation FIFA, comme le rapporte Tuttosport, qui lui attribue la note de 6.5/10 : « Immédiatement protagoniste à la 5e minute, il réalise une parade réflexe face à Satariano. » Le gardien de 24 ans reçoit la même note de la part de La Repubblica : « Capitaine précoce, plus que Zoff et Buffon, il a rattrapé une erreur défensive après 5 minutes. » De son côté, Marco Verratti est entré lors du second acte (67′) en lieu et place de Sandro Tonali. Le milieu de terrain est rentré dans une période où l’Italie était en gestion. Dès son premier ballon, il a réalisé une belle passe pour Gianluca Scamacca (69′), qui a buté sur le gardien adverse. Avec ce succès, l’Italie se replace juste derrière l’Angleterre, facile vainqueur de l’Ukraine (2-0).

XI de l’Italie : Donnarumma – Di Lorenzo (Darmian, 46′), Scalvini (Toloi, 83′), Romagnoli, Emerson – Pessina, Cristante, Tonali (Verratti, 67′) – Politano, Retegui (Scamacca, 67′), Gnonto (Grifo, 22′)

Le Portugal s’amuse face au Luxembourg

Un autre champion d’Europe affrontait une modeste sélection ce dimanche soir. Le Portugal se déplaçait au Luxembourg. Et après sa large victoire Liechtenstein (4-0), la Seleção a enchaîné avec un nouveau gros résultat (6-0) grâce à un nouveau doublé de Cristiano Ronaldo (9′, 31′) et des réalisations de João Felix (15′) Bernardo Silva (18′), Otavio (77′) et Rafael Leão (88′). Comme lors du précédent match, Danilo Pereira a évolué dans une défense à trois (90 minutes). Peu mis en danger face à la faiblesse offensive adverse, le Parisien a notamment marqué un but refusé pour une position de hors-jeu. Il a également remporté la quasi totalité de ses duels (6/7) et a été précieux dans la récupération de balle (8 ballons récupérés).

Resté sur le banc face au Liechtenstein, Nuno Mendes était cette fois-ci titulaire dans le rôle de piston gauche (90 minutes). Et, le latéral parisien a été un danger constant dans son couloir, malgré un déchet technique assez élevé (11 balles perdues, 83% de passes réussies). Il a notamment réalisé une passe décisive de la tête sur l’ouverture du score de Cristiano Ronaldo et a été à l’origine du cinquième but après une belle percée balle au pied. Enfin, Vitinha n’a pas disputé la moindre minute. Le milieu du PSG aura seulement pris part à 10 minutes lors de ce rassemblement.