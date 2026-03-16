Un forfait de taille à Chelsea avant de défier le PSG

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Chelsea en huitièmes de finale retour de Ligue des champions. Les Blues devront faire sans leur capitaine.

Large vainqueur de Chelsea lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes mercredi dernier (5-2), le PSG voudra terminer le travail à Stamford Bridge demain soir pour valider sa qualification en quarts de finale de la compétition. De son côté, les Blues, devant leurs supporters, voudront retourner la situation et tenter l’exploit de remonter trois buts de retard. Mais pour cela, Chelsea devra faire sans Reece James, son capitaine.

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Victime d’une blessure musculaire

Absent de l’entraînement de veille de match ce lundi matin, l’international anglais est forfait pour la rencontre contre le PSG selon les informations de Fabrice Hawkins et Arthur Perrot, journalistes pour RMC Sport. Reece James a été victime d’une nouvelle blessure musculaire aux ischios et sera absent plusieurs semaines, indique les journalistes. Un autre joueur pourrait aussi devoir manquer ce match contre le PSG, Pedro Neto. Suite au lancement d’une procédure la semaine dernière par la commission de discipline de l’UEFA après que l’international portugais ai poussé un ramasseur de balle au Parc des Princes, une décision devrait être annoncée cet après-midi par l’instance, conclut Arthur Perrot. Mais l’international portugais pourra affronter le PSG demain. Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, Pedro Neto échappe à une suspension et reçoit seulement un avertissement pour avoir bousculé un ramasseur de balles contre le PSG. L’ailier portugais a été averti pour comportement antisportif, mais n’a écopé ni de suspension ni d’amende.

🔵 Suite au lancement d’une procédure la semaine dernière par la commission de discipline de l’UEFA, une décision devrait être annoncée cet après-midi par l’instance concernant Pedro Neto.@RMCsport #RMCLive #CFCPSG — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) March 16, 2026