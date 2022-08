Le PSG est entré dans une nouvelle ère cet été avec l’arrivée de Luis Campos et de Christophe Galtier à la tête de la direction sportive parisienne. Les Rouge & Bleu ont décidé de recruter des joueurs « moins clinquants » et mettre la discipline au coeur de ce nouveau projet. Le travail mis en place commence à payer puisque les résultats sont exceptionnels depuis le début de la saison, 4 victoires en autant de rencontres avec 21 buts inscrits pour seulement 3 encaissés, et surtout des joueurs impliqués.

« Campos connaît par coeur la mentalité des joueurs et leurs égos ! »

Luis Campos, nouvel architecte de la section sportive du PSG, est arrivé avec une belle réputation suite à ses excellents résultats avec l’AS Monaco ou encore le LOSC. Comme l’ont expliqué certains médias, le dirigeant portugais souhaite créer une véritable vie de groupe et casser les clans au sein du vestiaire parisien. Les retours positifs de nombreux joueurs jouent en sa faveur, et permet au conseiller sportif de poursuivre sereinement son travail.

Interrogé par Téléfoot son ancien président à l’ASM, Vadim Vasilyev, s’est exprimé sur le cas de Luis Campos et estime qu’il était l’homme de la situation au Paris Saint-Germain pour grandir davantage.

« Luis Campos ? Il est dur, il peut dire les choses… Il est franc, il dit les choses et ne les cache pas, il va au bout des choses ! Il connait par coeur la mentalité des joueurs et leurs égos ! À Paris, il fallait prendre le pouvoir sur le vestiaire, sur les joueurs et dire les choses ! Il faut aller dans une direction où le club devient une institution… et je pense qu’il est capable d’amener le club vers cette direction ! »