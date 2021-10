Verratti et Donnarumma titulaires contre l’Espagne

La première demi-finale de la Ligue des Nations se joue ce soir à 20h45. L’Italie et l’Espagne s’affrontent à San Siro. Les deux équipes voudront se qualifier pour la finale de la compétition et succéder au palmarès au Portugal, qui avait remporté la première édition en 2019. Pour cette rencontre, Roberto Mancini a décidé de titulariser les deux Parisiens, Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti. Du côté de l’Espagne, Pablo Sarabia – prêté au Sporting CP cette saison – est également titulaire.