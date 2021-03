Idrissa Gueye a offert des repas à des étudiants francilien

La crise sanitaire et financière due à la Covid-19 touche le monde entier et beaucoup de personnes souffrent de ne pas pouvoir manger à tous les repas. Une catégorie de la population française est beaucoup touchée par ce fléau, les étudiants. Idrissa Gana Guye, le milieu de terrain du PSG s‘est montré généreux en ces temps de crise. Comme le rapporte Miloud Kotbi, journaliste fan du PSG, l’international sénégalais (31 ans) a fait un don de 260 paniers repas pour les étudiants en Ile de France et à Creil. Des repas qui ont été distribués hier. Un très beau geste de la part d’Idrissa Gueye. Bravo à lui.