Pochettino : “On va arriver dans un bon état de forme pour être compétitif”

Ce mercredi à 18h45 (Eurosport 2), le PSG affronte l’Angers SCO en quarts de finale de Coupe de France. Après Stéphane Moulin pour le SCO, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse d’avant-match afin d’évoquer cette affiche. Il s’est brièvement exprimé sur la Super League européenne. Extraits choisis.

Son avis sur la Super League européenne

Pochettino : “Avant tout, il faut de la précaution et la prudence avant d’émettre une opinion sans avoir tous le détails sur ce dossier. Il y a un groupe de clubs qui veulent créer une compétition et d’autre part l’UEFA essaye de modifier ou d’améliorer la Ligue des champions. On verra dans les semaines et mois à venir ce que cela va donner afin de donner une opinion. Nous les joueurs et entraîneurs, à ce moment de l’année on est dans trois compétitions, on doit se focaliser dans le jeu. C’est là qu’on doit mettre toute notre énergie.”

Son avis sur l’Angers SCO et l’importante de la Coupe de France

Pochettino. : “C’est important pour moi, les joueurs et le club. Les coupes nationales dans les autres championnats ont également une importance capitale. Ce sont des compétitions qui ont une grande tradition. Ça va être une rencontre difficile mais on doit passer au prochain tour en étant très bon.”

Le rythme infernal de Mbappé depuis 2021 et l’inquiétude sur l’état de forme de Verratti

Pochettino : “Qu’est ce que je peux dire de Kylian ? J’espère qu’il pourra continuer comme ça jusqu’à la fin de la saison, en restant disponible et performant. Sur Marco, il a souffert du Covid, d’une blessure avec l’Italie et d’un coup à la cuisse ce dimanche. Il faut gérer pour qu’il soit disponible dans un état où il pourra aider l’équipe.”

Comment ressent-il la forme physique du groupe à l’approche de cette fin de saison ?

Pochettino : “Avec le département médical et de performance, on fait un travail important en mettant l’accent sur la personnalisation du travail afin que les joueurs s’améliorent pour avoir le meilleur état de forme. Je suis sûr que l’on va arriver dans un bon état de forme pour être compétitif au moment clé de la saison. Il y a des joueurs comme Verratti, Marquinhos, Kurzawa et Diallo qui ont eu des blessures. J’espère qu’ils seront prêts pour nous aider.”

Fera-il tourner son effectif

Pochettino : “Par rapport au dernier match, on aura sûrement une équipe avec des changements.”

En tant que coach, comment gérer la pression au quotidien ?

Pochettino : “Concernant la pression interne, on va avoir cette exigence où on essaye d’être meilleur. Par rapport à la pression externe, elle ne nous affecte pas de manière négative mais plutôt de façon positive. Cela nous aide dans notre ambition. Comme à l’Espanyol et Tottenham, il y a toujours cette exigence envers soi-même pour être meilleur.”

Une énergie positive dans le groupe après la victoire de dimanche ?

Pochettino : “L’ambiance et bonne et positive. Dès le premier jour de notre arrivée, l’énergie ressentie était bonne et positive. On doit remercie tout le monde pour l’accueil chaleureux. On a toujours ressenti cette disponibilité des joueurs pour faire quelque chose de bien.”