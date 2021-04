TWITCH/PSG spéciale Ligue des Champions ce matin à 11h00

C’est le grand jour ! Le PSG reçoit Manchester City au Parc des Princes ce mercredi à 21h00 et va de disputer la troisième demi-finale de Ligue des Champions de son histoire. À l’occasion de cette rencontre exceptionnelle, Canal Supporters vous donne rendez-vous ce matin pour votre habituel LIVE Twitch à 11H00. Nous reviendrons sur les dernières informations autour de cette confrontation en plus d’aborder la revue de presse 100% PSG et anglaise.

