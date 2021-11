Après 16 ans au sein du Real Madrid, Sergio Ramos a rejoint le PSG cet été, libre de tout contrat. Mais le défenseur central espagnol (35 ans) n’a toujours pas joué avec les Rouge & Bleu en raison de plusieurs blessures qui ont freiné sa préparation. Hier, le numéro 4 parisien a fait son retour à l’entraînement collectif. Il se rapproche donc de ses grands débuts avec le PSG. Son ancien coéquipier au Real Madrid – Dani Carvajal – explique qu’il sera bientôt sur les terrains.

« On a parlé il n’y a pas longtemps. Il m’a dit qu’il était proche de la dernière ligne droite pour un retour, assure le latéral droit dans un entretien accordé à Marca. Je pense que ce sera le cas après la trêve internationale. On verra s’il a de la chance, on pourra de nouveau profiter de son football. Je crois que s’il fait les choses bien, il reviendra. Oui, il est tranquille et sûr de ce qu’il doit faire pour ne pas se blesser à nouveau.«