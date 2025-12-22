Coupe de France

CdF : La programmation des 16es de finale dévoilée

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane22 décembre 2025

L’année 2025 clôturée, la suivante se prépare d’ores et déjà. En effet, le calendrier du PSG pour 2026 se précise et la programmation des 16es de finale de la Coupe de France a été dévoilée en ce sens.

Les 32es de finale de la Coupe de France ont rendu leur verdict et le PSG s’est défait avec aisance de du Vendée Fontenay Foot (N3) sur le score de 0-4. La rencontre a clôturé l’année historique du Paris Saint-Germain en 2025, avec une projection rapide en 2026. En effet, après quelques jours de repos, c’est le 30 décembre prochain que les joueurs de Luis Enrique devraient retrouver le chemin du Campus PSG, avec des échéances importantes à venir. Dans un premier temps, la 17e journée de Ligue 1 face au Paris FC qui se jouera le 4 janvier prochain (20h45 sur Ligue 1 +), puis le Trophée des Champions au Koweït, quatre jours plus tard face à l’Olympique de Marseille. Ensuite, les 16es de finale de Coupe de France se joueront entre le 10 et le 13 janvier. La programmation est tombée et le Paris Saint-Germain affrontera son rival parisien, le PFC, le lundi 12 janvier à 21h10 (sur BeIN Sports & France TV) au Parc des Princes.

La programmation complète

