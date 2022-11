Coupe du Monde 2022 : Tribune CS – Corée du Sud / Ghana

Une nouvelle journée dans cette Coupe du Monde 2022 qui verra le grand Brésil avec des joueurs du PSG concernés, tenter de valider sa qualification en huitième de finale. Avant cette rencontre, la Corée du Sud se dresse face au Ghana (14h sur BeIn Sports) dans le groupe H. L’occasion pour les Blacks Stars de glaner leur trois premiers points dans la compétition et ainsi se relancer dans la course à la qualification. Après leur défaite face au Portugal (3-2) lors de la première journée, Ayew et ses coéquipiers auront à cœur de s’imposer face aux Sud-Coréens.

Les compositions de Corée du Sud / Ghana

Le XI de la Corée du Sud : Kim – Kim, Kim, Kim, Kim – Jung, Hwang – Son, Jeong, Kwon – Cho