Courbis : “Ne pas être aveuglé par l’obligation de marquer tout de suite”

Marquer au moins deux fois à Manchester contre City et inscrire un but de plus, au moins, c’est la mission ardue du PSG ce mardi 4 mai 2021. Mais il ne faut pas pour autant partir à l’assaut de la cage des Citizens. Tel est le sentiment de Rolland Courbis, consultant RMC Sport. “Il faut quand même être fort dans sa tronche”, commente le Coach sur le site de L’Equipe. “C’est là que Paris est aussi faible, ou trop irrégulier, comme le prouvent toutes ses défaites cette saison, et qu’il faudra se transcender. Je pense qu’ils ne doivent pas être non plus aveuglés par l’obligation de marquer tout de suite. Il ne faut pas se mettre de mauvaise pression avec ça. Même si City marque, ça ne change rien au problème : il faut en mettre au moins deux pour espérer quelque chose. Je positiverais aussi sur le fait que City a marqué deux fois au Parc… sur des occasions qui n’en sont pas ! Ils ont eu un maximum de réussite, que le PSG peut également avoir là-bas.”