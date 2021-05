Bitton : “Quand le PSG est bon, c’est que tout le monde est bon”

Ce soir le PSG, au pied du mur, a rendez-vous avec son histoire face à Manchester City. L’espoir étant plus fort que la peur, le peuple Rouge & Bleu croit en son équipe pour remonter le 2-1 concédé au Parc des Princes mercredi dernier. Le chroniqueur Stéphane Bitton rappelle que l’exploit est l’affaire de tous et pas seulement des stars du PSG.

“Oui, le PSG entre le money time, la période qui rapporte gros et où tout se joue. Paris peut-il inverser la tendance ? La réponse est oui. Va t-il se qualifier ? Ca, c’est une autre histoire. Mais pour voir Istanbul il va falloir sortir le grand jeu. Le PSG est capable d’exploits. On l’a vu à Barcelone et à Munich. Et quand le PSG est bon, c’est que tout le monde est bon. C’est ça l’enjeu ! Un Keylor Navas décisif, un charnière Marquinhos-Kimpembe solide et relanceuse, un milieu de terrain consistant, des artistes au service du collectif, et un entraîneur inspiré dans ses choix. C’est ça l’essentiel”, a commenté Stéphane Bitton sur France Bleu Paris ce matin. “Mbappé ? Moi la tendance me laisse penser qu’il ne sera pas là au coup d’envoi. Mais qu’il foule la pelouse de l’Etihad Stadium en joker c’est très possible.”