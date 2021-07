Da Fonseca : “Le PSG monte une grosse équipe”

Le PSG réalise un mercato XXL avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Omar Da Fonseca est impressionné par ce dernier et attend de voir tout ça sur le terrain avec la Ligue des Champions en ligne de mire.

“Le PSG monte une grosse équipe, je pense que cela est voulu et il y a une vraie stratégie de passer la frontière, de gagner. Cela peut paraître brusque mais le PSG essaie de tout faire pour remporter la Ligue des Champions, ce qui serait l’aboutissement total. J’y vois également une vraie stratégie internationale. Le PSG veut se montrer, assure le consultant BeIN Sports sur Europe 1. Par exemple, si vous allez en Amérique du Sud il y a plein de maillots du Paris Saint-Germain alors qu’à mon époque (il a joué au PSG lors de la saison 1985-1986, ndlr) on ne savait même pas les couleurs du club. On n’arrive pas à reconnaître la dimension que prend le PSG, car notre culture sport on l’a sous-estime. Mais il faut l’accepter, il y a une volonté d’être à la hauteur des grandes équipes anglaises comme Manchester United et l’industrie demande ça.“