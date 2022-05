Formé au PSG, Jonathan Ikoné n’a joué que sept matches avec son club formateur. Après un prêt prometteur à Montpellier, il avait totalement quitté les Rouge & Bleu à l’été 2018 pour rejoindre Lille. Trois ans et demi après, il quitte le LOSC pour tenter sa première expérience à l’étranger, à la Fiorentina l’hiver dernier. Dans une interview accordée à Eurosport, l’international français est revenu sur l’exode réussi de certains titis parisiens.

« Je pense qu’il ne faut pas oublier qu’il y a de très bons joueurs au PSG. Quand tu sors du centre de formation à 17-18 ans, c’est difficile de venir et s’imposer. C’est un très grand club. Je suis content que les joueurs sortis du centre explosent un peu partout. Ils ont prouvé qu’ils avaient le niveau pour jouer ailleurs. Je pense que c’est difficile d’avoir du temps de jeu à Paris quand tu vois l’effectif, et certains joueurs sont difficiles à sortir car tu sais qu’ils peuvent toujours faire quelque chose. Un jeune joueur a forcément une grande faim de vouloir montrer rapidement tout son talent, c’est pour ça qu’il part. »

Jonathan Ikoné s’est ensuite montré dithyrambique envers son ami, Kylian Mbappé.

« Il était fort dès ses premiers pas dans le foot. C’est quelqu’un de talentueux avec un énorme potentiel, qu’il affine au fil des années. Je ne suis pas surpris par son niveau, et je pense que je ne suis pas le seul. Tout Bondy connaissait son niveau. Et toute la région aussi. Pour nous, c’est quelque chose de grand mais de finalement normal. Moi, je suis le premier content pour lui. Je suis son premier fan, son premier ami, et j’espère qu’il va continuer comme ça. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. »