Gianluigi Buffon : « Il aurait du remporter cinq Ballon d’Or »

Au PSG au cours de la saison 2018/2019, Gianluigi Buffon a gardé de bons souvenirs de ses coéquipiers en Rouge & Bleu. A tel point que la légende italienne n’hésite pas à citer un ancien joueur parisien pour les joueurs qui l’ont le plus impressionné.

S’il n’a pas laissé une trace indélébile au Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon a lui gardé de bons souvenirs de son passage en Rouge & Bleu, notamment de certains de ses coéquipiers. En effet, dans les colonnes de la Corriera della Sera, le gardien de but retraité depuis la saison dernière a été interrogé sur le joueur qui l’a le plus impressionné au cours de sa longue carrière (1995-2023). Après avoir cité Zinédine Zidane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi, la légende italienne s’est arrêté sur son coéquipier au PSG : Neymar. « Pour le joueur et la personne qu’il est, il aurait dû gagner cinq Ballon d’Or« , a estimé Gianluigi Buffon à propos du Brésilien et ancien numéro 10 Rouge & Bleu.