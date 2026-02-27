Info à la Une – Quel adversaire pour le PSG en 8es de C1 ?

Qualifié dans la douleur pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG connaîtra son adversaire ce vendredi. Qui de Barcelone ou Chelsea serait l’adversaire idéal ?

Mercredi soir, le PSG a validé sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions après son nul concédé sur la pelouse du Parc des Princes contre Monaco (2-2), une semaine après s’être imposé contre les Monégasques au stade Louis-II (2-3). À ce stade de la compétition, le club de la capitale affrontera soit le FC Barcelone, soit Chelsea. Le tirage au sort aura lieu ce midi. Quel serait l’adversaire idéal pour le PSG ? Le Parisien explique que, que ce soit le club anglais ou le club espagnol, le défi sera, dans tous les cas, difficile à relever. « D’abord, parce que les hommes de Luis Enrique ne font pas autant trembler l’Europe que la saison passée (une victoire lors des cinq derniers matchs de Ligue des champions). Ensuite, parce que leur futur adversaire possède les armes et les qualités pour leur poser des problèmes. »

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Deux adversaires que connaît bien le PSG

Une chose est sûre, le club de la capitale ne part pas dans l’inconnu avant de retrouver ces deux vieilles connaissances. L’une a davantage réussi au PSG qui possède le mode d’emploi pour surmonter l’obstacle espagnol. Les Parisiens ont pris un petit ascendant psychologique sur les Blaugranas qu’ils ont éliminés en 2021 et en 2024, avant de leur donner une leçon le 1er octobre à Montjuic. Privée de la moitié de ses cadres, la formation rouge et bleue avait été épatante, rappelle le quotidien francilien. Le leader de la Liga n’a aucun secret pour Luis Enrique capable d’exploiter au mieux les failles de cette équipe aux largesses défensives inquiétantes et habituée à laisser des espaces aux attaquants adverses. Cette fébrilité est contrebalancée par un pouvoir offensif extraordinaire et sublimé par Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski, Rashford ou encore Fermin Lopez… Ces hommes ont les outils et le talent pour inquiéter une arrière-garde parisienne elle aussi friable et qui a déjà encaissé autant de buts cette saison en Ligue des champions que lors de sa précédente campagne (15), souligne Le Parisien. Le style de jeu espagnol dessine la perspective d’une double confrontation plus ouverte que face à Chelsea. Au-delà du mauvais souvenir laissé par leur dernière rencontre disputée en finale du Mondial des clubs le 13 juillet (3-0), les Anglais sont réputés pour jouer un football plus physique et plus fermé. Dans l’engagement, dans l’intensité et dans le pressing, Chelsea pourrait poser des problèmes au PSG pas toujours à l’aise face à ce genre de formation. La puissance des Anglais pourrait gêner les Parisiens, au même titre que leur discipline tactique, conclut Le Parisien.