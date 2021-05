Gradit : “J’ai un peu de frustration à la vue du match”

Lens n’a pas démérité mais le club nordiste s’est incliné sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Jonathan Gradit, le défenseur lensois, est revenu sur cette défaite frustrante de son équipe. “J’ai un peu de frustration à la vue du match. On a pris des buts évitables. On a aussi fait des choses intéressantes, note Gradit en conférence de presse dans des propos relayés par l’équipe.fr. Cette série de treize matches sans perdre en Ligue 1 s’arrête. Cela reste une satisfaction car c’est rare dans l’histoire de notre club. On arrive de Ligue 2, ne l’oublions pas.“

Gradit qui est ensuite revenu sur sa confrontation avec Neymar durant ce match. “Ce n’était pas facile. On savait qu’il était quasiment imprenable en un-contre-un, avec ses dribbles imprévisibles. On s’est un peu frité deux ou trois fois pendant le match. J’ai essayé d’aller au duel, je suis comme ça. Heureusement, je n’ai pas pris de carton jaune, lui non plus. Et il ne s’est pas fait mal pour le prochain match en Ligue des Champions.“