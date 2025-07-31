Mercato : Manchester United fonce sur Gianluigi Donnarumma

Dans l’impasse pour sa prolongation de contrat au PSG, Gianluigi Donnarumma voit les pistes se multiplier pour son prochain point de chute. En effet, l’Italien semble se diriger tout droit vers un transfert, dès cet été 2025.

C’est un dossier qui a fait grand bruit et qui n’était pour le moins pas attendu. En effet, après ses performances depuis cinq mois, Gianluigi Donnarumma avait enfin convaincu à tous les étages au Paris Saint-Germain. Cependant, si son avenir semblait promis sous les cieux parisiens, il n’en est rien. Car oui, le sportif n’est pas le seul paramètre à entrer en compte. C’est sur le plan contractuel que l’avenir de Gianluigi Donnarumma s’assombrit au PSG. A un an de la fin de son contrat et avec le risque de perdre l’Italien sans indemnité l’été prochain, les dirigeants du club de la capitale échangent depuis de nombreux mois avec les représentants du gardien de but, en vain. En effet, à ce stade du mercato estival, aucun accord n’a été trouvé, et une réelle différence existe entre le salaire proposé et celui espéré. C’est dans ce contexte que le Paris Saint-Germain ne souhaite pas surenchérir et s’est rapidement dirigé vers Lucas Chevalier, portier français du LOSC, afin de garder ses buts.

Ainsi, les pistes se multiplient pour Gianluigi Donnarumma. Les derniers échos de la presses évoquent évidemment la possibilité de voir l’Italien poursuivre et être en concurrence avec Lucas Chevalier, l’idée d’un transfert à Galatasaray, ou encore Manchester United. Le club du nord de l’Angleterre se positionnerait sérieusement dans la course. C’est en tous cas ce qu’affirme The Telegraph. Le quotidien britannique souligne la fin de la piste Emiliano Martinez pour les Red Devils, et la blessure ainsi que les erreurs répétées d’André Onana la saison passée qui pousseraient Ruben Amorim à vouloir changer de gardien de but. L’opportunité de faire signer Gianluigi Donnarumma était inattendue mais aujourd’hui bel et bien réelle. Toujours selon The Telegraph et en adéquation avec les dernière informations autour des intentions des dirigeants du PSG, le club de la capitale serait ouvert à une vente en cas d’offre.