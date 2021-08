Vu et lu au sujet du PSG ce dimanche 29 août 2021 dans la presse hexagonale : La première du « Roi » Messi en Ligue 1 et son impact, les négociations pour Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe incertain…

« Qui l’aurait imaginé ? » L’arrivée de Lionel Messi au PSG et le fait de jouer son premier match ce soir à Reims (20h45) fait la Une de L’Équipe. Un événement visible dans plus de 200 pays. La date du 29 août 2021 « restera éternellement une date à part. Car on n’accueille pas une légende tous les jours, lit-on. Devant la télé, ils seront des millions, à travers le monde, à tenter d’apprivoiser une image longtemps inimaginable : Messi sous des couleurs différentes de celles du FC Barcelone. Ce soir c’est bien plus qu’une quatrième journée de la Ligue 1, qu’un Reims et qu’un potentiel quatrième succès parisien de rang. C’est une page d’histoire du football qui va se tourner. » Le quotidien sportif explique que « l’adaptation de Messi s’est faite en accéléré sur le terrain. Comme en dehors, où sa famille aime se balader dans les parcs parisiens […] Il affiche aussi une forme de discrétion. Des sourires, une volonté de trouver sa place. Sans faire trop de bruit. » Le média conclut son papier avec « le rêve qatarien d’installer le trio Messi-Neymar-Mbappé qui a pris forme en quelques jours. Un trio magique mais peut-être éphémère. Va-t-on voir une seule fois la MNM ? »

Et justement, le journal évoque un Mbappé « concerné », qui fait en ce moment l’objet de toutes les rumeurs, et sera dans le groupe convoqué par Mauricio Pochettino. Sa présence pour ce déplacement à Reims signifie qu’un potentiel départ n’est pas imminent. Même si « une troisième offre du club merengue supérieure aux deux premières […] pourrait évidemment modifier la donne. […] Hier le dossier n’a pas avancé et côté Real, on alternait entre optimisme et pessimisme. » Malgré cette situation délicate, le joueur « reste fidèle à lui-même. Toute la semaine, il a affiché beaucoup d’ardeur, et d’envie lors des entraînements. » Lors de la séance de ce samedi, le bondynois a affiché « plusieurs fois un large sourire et discuté avec Messi dans la bonne humeur. »

L’Équipe explique qu’avec 52 diffuseurs pour 208 territoires, « peu de pays devraient louper la probable première apparition de Messi sous le maillot du PSG. » Par ailleurs aux États-Unis, BeIn Sports USA diffusera cette rencontre sur deux de ces canaux : un avec les commentaires en anglais et l’autre en espagnol.

Souffrant d’une gêne à la cheville, Presnel Kimpembe devrait être préservé pour la rencontre du soir.

Le Parisien consacre aussi sa Une à Leo Messi et sa première ce soir face au Stade de Reims (20h45). Le journal francilien commence son article avec une première interrogation : « Quel est le meilleur joueur à avoir évolué dans le Championnat de France ? À partir de ce dimanche, 20h45, Leo Messi va débarquer en Ligue 1 qui n’aura jamais connu aussi fort, aussi beau, aussi luxueux dans son périmètre. Le meilleur joueur du monde, de tous les temps selon une majorité […] lance sa deuxième vie en France, après 21 ans passés à Barcelone où il a tout remporté. À 34 ans, il n’a rien perdu de sa virtuosité et va une nouvelle fois l’étaler à la face du monde […] Ses rêves collent à ceux du PSG : il compte achever ses deux dernières années en Europe en soulevant une autre Ligue des champions. Il possède des objectifs élevés et semble au bon endroit pour les réaliser. » Un joueur qui côtoie depuis des années Neymar, Kylian Mbappé ou Angel Di Maria a déclaré en s’émerveillant au Parisien : « ‘Mon Dieu, il est si fort, je n’ai jamais vu ça’. Messi fascine et subjugue l’effectif, qui trépigne en interne, impatient de ses premiers pas sur le terrain. Comme les fans de football. »

Le joueur continue « d’impressionner ses coreligionnaires par ses qualités techniques autant que par sa simplicité. […] S’il se montre discret dans le vestiaire, c’est sur le terrain qu’il se montre le plus solaire avec sa vitesse, sa technique et son sens du but. ‘Il sourit tout le temps et était très en jambes lors de l’opposition de vendredi matin' » évoque un membre de l’effectif.

Ce quotidien fait aussi un focus sur la situation de Kylian Mbappé et « la guerre de positions entre le Real Madrid et le PSG qui se poursuit » car « rien n’a bougé fondamentalement ce samedi. » Si officiellement le club de la capitale n’a pas répondu à l’offre et attend mieux des madrilènes. Le club de Florentino Perez « s’agace de la lenteur du dossier. La transaction se joue en haut lieu dans les deux camps et Madrid a formulé un ultimatum à Paris pour boucler le deal avant la fin du week-end. […] Mais rien n’empêche le transfert de s’opérer ce lundi ou mardi, dans le sprint final du mercato. » Aujourd’hui il est Parisien, et surtout il se sent Parisien et 100 % impliqué avec le PSG. C’est « un vrai plaisir à continuer d’évoluer au sein de cette équipe et sous les ordres de Mauricio Pochettino, cet entraîneur qu’il apprécie tant. Le joueur agace ses dirigeants, qui auraient tant aimé le prolonger, mais pas ses partenaires », conclut Le Parisien.

XI probable du PSG : Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Verratti, Wijnaldum ou Gueye – Neymar, Di Maria, Mbappé, Messi.

« Le feuilleton Mbappé réussit à faire de l’ombre aux très attendus premiers pas de Messi », constate l’AFP. « C’est pourtant un événement à répercussion mondiale qui va marquer le début d’une nouvelle ère pour le PSG et le championnat de France. Car jamais il n’a vu passer un joueur d’un tel calibre. » Et sinon, Neymar est aussi de retour… « Le Brésilien avait repris l’entraînement tardivement, pour avoir joué et perdu la finale de la Copa America contre… Messi et l’Argentine (1-0 contre le Brésil), le 10 juillet. D’ailleurs, après ce match à Reims, Neymar et Messi vont retourner en Amérique du Sud pendant la trêve internationale afin de disputer les qualifications du Mondial 2022. Ils reviendront pour la réception de Clermont, puis les débuts en Ligue des champions. »

Le JDD traite aussi de « L’entrée de l’artiste ». Avec une approche technique. Kylian Mbappé, « s’il reste, apportera la profondeur à Messi et Neymar, plus à l’aise avec le ballon dans les pieds. Pour ouvrir la zone axiale au numéro 30 parisien, il faudra qu’Achraf Hakimi, le latéral le plus coûteux du mercato, anime seul le couloir droit ; ou qu’Angel Di Maria reste collé à la ligne de touche. »

L’Union de Reims consacre six pages à ce premier match de Leo Messi. Oui, Reims aussi est « en pleine Messimania ». Ils sont « supporters, patrons d’hôtel, de restaurant ou encore de maison de champagne… Leur point commun : ils seront à Delaune ce soir, pour soutenir le Stade et voir Lionel Messi. » Et on peut lire que « qu’excepté à Paris, le maillot du PSG floqué de Messi et du nº30 n’est pas encore disponible. À Reims, on devrait pouvoir se procurer le précieux objet, vendu entre 100 et 150 euros, vers la fin du mois de septembre. »