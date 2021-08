Reims / PSG : quel onze de départ lancera Pochettino ?

Le Stade de Reims a aligné trois nuls lors des trois premières journées, et le PSG trois victoires. Au moins une série va cesser ce soir à Delaune, devant un stade comble, forcément surexcité. Car ce dimanche, c’est Paris qui offre le champagne ! Le groupe parisien n’a pas été officialisé, mais à priori il y aura du Lionel Messi, du Neymar, de l’Angel Di Maria et même du Kylian Mbappé… Mieux, ce sera la première de La Pulga sous le maillot du PSG et en Ligue 1. Champagne !

Et premier casse-tête pour Mauricio Pochettino alors que le mercato interfère. Le dossier Mbappé pollue ce beau et long dimanche de fiançailles, ce jour du Seigneur. Quoi qu’il en soit, sont attendus sur la pelouse Navas, Hakimi, Marquinhos, Diallo, Verratti, Wijnaldum, Messi. Mais aussi Mbappé. La presse (voir ci-dessous) est unanime sur ces noms là. Si Presnel Kimpembe est apparu en forme samedi à l’entraînement, L’Equipe maintient qu’il est incertain. Le journal sportif propose un 4-3-3 avec Gana Gueye, laisse aussi Neymar sur le banc pour préférer Angel Di Maria, plus fit. Dans la presse régionale on opte pour un 4-2-4 avec dans l’entrejeu un tandem Verratti-Wijnaldum. Un quatuor (possiblement éphémère) Di Maria-Messi-Neymar-Mbappé est proposé.

Les compositions dans Le Parisien et L’Union

Dans L’Equipe

Possible feuille de match du Reims / PSG

Quatrième journée de Ligue 1 Uber Eats – Dimanche 29 août 2021 à 20h45 au stade Auguste-Delaune – Diffuseur : Amazon Prime Video – Arbitre : Letexier – VAR : Bastien

SDR : Rajkovic – Foket, Gravillon, Faes, Abdelhamid, Konan – Mbuku, Cassama, Munetsi, Cafaro – Touré Remplaçants : Diouf ou Penneteau, Doucouré, Locko, Berisha, Flips, Lopy, Ékitiké, Kebbal, Van Bergen Entraîneur : Oscar Garcia

: Rajkovic – Foket, Gravillon, Faes, Abdelhamid, Konan – Mbuku, Cassama, Munetsi, Cafaro – Touré PSG : Navas – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe ou Kehrer, Diallo – Wijnaldum, Gueye, Verratti – Messi, Mbappé, Neymar Remplaçants : Donnarumma, Kimpembe ou Kehrer, Danilo, Herrera, Rafinha, Paredes, Draxler, Di Marìa, Kalimuendo ou Sarabia

: Navas – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe ou Kehrer, Diallo – Wijnaldum, Gueye, Verratti – Messi, Mbappé, Neymar

Le groupe possible du PSG : Navas, Donnarumma, Rico ou Franchi – Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Diallo, Kehrer, Bitumazala – Verratti, Danilo, Herrera, Wijnaldum, Rafinha, Gueye, Paredes, Dina Ebimbe, Draxler – Di Marìa, Kalimuendo, Mbappé, Neymar, Messi.