Luis Enrique
Image : PSG.fr

Le Havre / PSG – Le groupe parisien convoqué par Luis Enrique

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum28 février 2026

Ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG affronte Le Havre dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe pour cette rencontre au Stade Océane.

Après sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1 ce week-end. À l’occasion de la 24e journée de championnat, le club de la capitale se déplace sur la pelouse du Havre (21h05 sur Ligue 1+). Et les Rouge & Bleu peuvent réaliser un grand coup en prenant quatre points d’avance en tête du classement, suite au match nul du RC Lens face au RC Strasbourg (1-1). Mais pour cela, l’équipe de Luis Enrique devra s’imposer au Stade Océane ce samedi soir.

Le Havre / PSG – Les compositions probables selon la presse

Un groupe de 19 joueurs

Cependant, le technicien espagnol sera privé de cinq joueurs pour cause de blessure : João Neves, Fabian Ruiz, Quentin Ndjantou, Senny Mayulu et Ousmane Dembélé. Mais le coach parisien peut compter sur certains joueurs cadres comme Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia. Voici le groupe des 19 Parisiens convoqués pour cette rencontre.

Le groupe du PSG

  • Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin
  • Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho
  • Milieux : Vitinha, Lee, Dro Fernandez, Zaïre-Emery
  • Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Doué, Barcola, Mbaye
Youtube : Canal Supporters Paris

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