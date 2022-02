Comme l’équipe A, les jeunes titis du PSG ont affronté Manchester City, le Club Bruges et le RB Leipzig en phase de poules de la Youth League. Après avoir commencé par deux nuls contre les Belges (2-2) et les Anglais (1-1), les jeunes parisiens ont gagné leurs quatre derniers matches, dont un thriller contre Bruges pour s’offrir la première place du groupe. Mené 2-0 et réduit à 10 une bonne partie du match, le PSG s’était imposé dans les dernières secondes du match (3-2).

Ce lundi midi, le tirage au sort des huitièmes de finale de la compétition a eu lieu et le PSG a hérité du FC Séville. Un match qui se déroulera à Paris. Contrairement à la Ligue des Champions, les huitièmes de finale se jouent sur un match unique. Cette rencontre se déroulera donc le 1er ou le 2 mars. Il y aura également un choc avec le derby madrilène entre le Real et l’Atlético. En cas de victoire contre les Espagnols, le PSG affrontera le vainqueur du match Zilina / Salzburg en quarts de finale (15 ou 16 mars).

Le tirage au sort des huitièmes de finale de Youth League