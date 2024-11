Le 27 septembre dernier, lors de la réception de Rennes en Ligue 1, le PSG a joué pour la première fois avec son maillot thrid. Il proposait un flocage spécial en collaboration avec le rappeur Central Cee. Une édition limitée de cette tunique va être mise en vente.

Lors de cet exercice 2024-2025, le PSG a décidé de miser sur un maillot rose avec des touches de noir pour sa troisième tunique. Cette dernière a été portée pour la première fois de la saison lors de la victoire contre Rennes (3-1) – au Parc des Princes – le 27 septembre dernier pour le compte de la sixième journée. Pour cette occasion, le club de la capitale abordait un flocage spécial effectué en collaboration avec le rappeur britannique Central Cee. Ce dernier avait même assisté à la rencontre.

A voir aussi : Maillots / Tenues : Une réédition d’un maillot légendaire du PSG

D’autres produits en collaboration avec Central Cee sont prévus

Presque deux mois après cette rencontre, le PSG dévoile qu’une sortie d’une édition limitée de son maillot third 2024-2025 arrive. Dans son communiqué, le club de la capitale explique que « ce maillot arbore fièrement, au dos, le nom et numéro des joueurs, avec un flocage exclusif en filigrane réalisé en collaboration avec l’artiste britannique et icône du rap international, Central Cee. Le design de cette pièce iconique reflète l’identité audacieuse, l’esprit novateur et avant-gardiste du club de la capitale, alliant style et performance, et célèbre l’alliance de la culture urbaine et du football. » Le PSG conclut en indiquant qu’en complément de ce lancement, un flocage inédit « Cench 23 », est dévoilé en hommage au surnom et chiffre fétiche de l’artiste. « Ce maillot collector « Cench 23 » est disponible en version Match en exclusivité sur eu.centralcee.com/#shop. » Les fans pourront se procurer la version Stadium avec flocage joueurs ainsi que « Cench 23 » en exclusivité sur la boutique en ligne du PSG ainsi que dans les boutiques de Paris et au Japon. Le PSG conclut en expliquant que d’autres produits exclusifs en collaboration avec l’artiste sont prévus dans les mois à venir.