Le PSG placé dans les clubs intéressés par Tolisso (GDS)

Corentin Tolisso a rejoint le Bayern Munich durant l’été 2017 en provenance de Lyon. Le milieu de terrain arrive en fin de contrat le 30 juin 2022 et selon la presse allemande, il ne prolongera pas son contrat avec les Bavarois. Dès janvier, il pourra donc signer librement dans le club de son choix. Et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le PSG ferait partie des clubs intéressés par l’international français. Mais les Rouge & Bleu ne sont pas seuls sur ce dossier puisque l’Inter Milan, Tottenham, l’Atlético de Madrid et la Juventus Turin auraient des vues sur Corentin Tolisso.