Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG accueille Aston Villa en quart de finale aller de Ligue des champions. Et les Rouge & Bleu s’entraînent une dernière fois au Campus de Poissy.

J-1 avant ce quart de finale aller de Ligue des champions tant attendu face à Aston Villa. Favori de cette double confrontation, les Rouge & Bleu auront à coeur de prendre une option au Parc des Princes avant leur déplacement à Villa Park le 15 avril prochain. Pour cela, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasi au complet. Marquinhos manquera cette confrontation aller en raison d’une suspension tandis qu’un doute subsiste toujours autour de Lee Kang-In, qui a repris partiellement les entraînements collectifs après son entorse à la cheville. Et à la veille de ce match face à Aston Villa, le Parisiens s’entraînent une dernière fois au Campus PSG. Les quinze premières minutes de cette séance collective sont à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 11 heures.