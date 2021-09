Très utilisé la saison passée par Pochettino, Leandro Paredes devra à nouveau faire ses preuves pour se frayer une place au milieu d’un effectif considérablement renforcé. Le champion d’Amérique du Sud, ayant débuté tardivement sa saison, a pu notamment observer le bon rendement de Gueye et Herrera avec qui il devrait évoluer contre Montpellier (Samedi 21H, Canal + Décalé). En grande difficulté à Bruges, Paredes se doit de marquer des points auprès de son entraîneur qui devrait se montrer particulièrement attentif aux prochaines prestations de son milieu de terrain.

En attendant de s’exprimer ballon au pied, le numéro 8 francilien s’est livré lors d’un entretien disponible sur le site officiel du PSG sur le début de saison de l’équipe ainsi que sur les prochaines échéances.

« Montpellier est une équipe difficile à manœuvrer, ils font toujours tout pour nous rendre le match difficile, mais nous préparons chaque match de la même manière, avec l’envie de gagner et c’est ce que nous allons faire aussi contre Montpellier, pour prendre les trois points. Le groupe se sent très bien et nous avons remporté les sept premiers matches en Ligue 1. Ce sont de très bons débuts, malheureusement nous n’avons pas gagné ce premier match de Champions League contre Bruges, mais nous avons une nouvelle chance mardi de renverser la situation. Je sens que le groupe va de mieux en mieux sur le plan physique, il y a beaucoup de joueurs et nous répondons présent à chaque fois que le coach a besoin de nous. »

L’Argentin est ensuite revenu sur la perte du titre de champion de France en soulignant l’importance de rester concentré sur ses objectifs : « Perdre le championnat la saison dernière nous a fait beaucoup de mal. Cette saison, nous donnons notre maximum à chaque match pour gagner et retrouver ce titre de champion. Ce n’est pas évident, toutes les équipes sont fortes, et nous imposent un grand défi athlétique. Nous nous préparons du mieux possible pour gagner. Il est normal que tout le monde parle du Paris Saint-Germain. Nous ne donnons pas d’importance à ceux qui parlent en mal de nous sans arrêt, notre objectif est de faire de notre mieux en équipe, en tant que joueurs professionnels, nous sommes sur la bonne voie, même s’il y a des choses à améliorer. Mais c’est à nous d’être bien préparés mentalement, pour être plus forts que la critique. »