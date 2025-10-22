Pauleta : « Vitinha, c’est un phénomène »

Vitinha a encore une fois été stratosphérique lors de l’écrasante victoire du PSG contre Leverkusen en Ligue des champions. Pedro Miguel Pauleta est sous le charme de son compatriote.

Vitinha est le meilleur joueur du PSG depuis le début de la saison. Le milieu de terrain portugais surfe sur son exceptionnelle saison 2024-2025 et prouve match après match qu’il est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur, milieu de terrain au monde. Son compatriote et légende du PSG, Pedro Miguel Pauleta, est sous le charme de l’ancien du FC Porto.

« Avec Pedri , c’est le meilleur milieu de terrain du monde »

« Avec Pedri de Barcelone, c’est le meilleur milieu de terrain du monde. Ce sont deux joueurs qui ont un niveau qui rappelle l’époque d’Iniesta. Il ne fait pas une erreur, ne perd pas de ballon, il est toujours bien placé. Quand il a le ballon, il sait tout faire. En plus, il est en confiance, il sent la confiance de l’équipe, de son coach, du club. Ça, c’était important pour lui. C’est un phénomène », louange l’ancien attaquant du PSG dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.