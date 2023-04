PSG / Lens – Le groupe lensois avec cinq absents

Le PSG affronte Lens demain soir (21 heures, Canal Plus Sport 360, Canal Plus Foot) dans le choc de la 31e journée de Ligue 1. Comme Christophe Galtier, Franck Haise devra faire sans plusieurs joueurs.

Le RC Lens réalise une très belle saison. Les joueurs de Franck Haise sont deuxièmes de Ligue 1 avec six points de retard sur le PSG. Les Lensois ont été les premiers à faire tomber les Rouge & Bleu cette saison lors du match aller (3-1). Ils aimeraient refaire la même performance, même si le PSG n’est pas de cet avis, lui qui mettrait fin à une série de deux défaites de suite sans marquer au Parc des Princes et prendrait une belle avance en tête de la Ligue 1. Comme son homologue Christophe Galtier, le coach nordiste devra faire sans plusieurs joueurs. Annoncé comme possiblement dans le groupe, Julien Le Cardinal et Adam Buksa sont finalement absents. C’est également le cas de Wesley Said (quadriceps). Jimmy Cabot et Wuilker Fariñez sont eux forfaits jusqu’à la fin de la saison. Ismaël Boura effectue lui son retour.

Le groupe lensois pour défier le PSG