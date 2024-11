Limogé du PSG quelques heures après la prolongation de Kylian Mbappé en mai 2022, Leonardo était opposé à l’idée de prolonger le Français.

La relation entre Kylian Mbappé et le PSG s’est terminée en très mauvais terme. Actuellement dans un litige financier avec le club parisien, l’attaquant de 25 ans a décidé de rejoindre libre le Real Madrid cet été après sept saisons passées chez les Rouge & Bleu. Pourtant, son aventure madrilène aurait pu débuter deux ans plus tôt, à l’été 2022. Mais contre toute attente, le champion du Monde 2018 avait prolongé à Paris pour deux saisons supplémentaires.

« Mon histoire avec Paris est intouchable »

Une décision qui n’était pas en accord avec la vision de Leonardo, directeur sportif de l’époque, comme il l’a expliqué dans un entretien au Figaro. Il était même favorable à une vente du joueur à l’été 2021 : « J’ai été contre, au niveau qui était fait. Toujours. Dès le début. Je pense même qu’il devait être vendu à la fin de la saison 2020-2021, quand le PSG a eu une offre du Real Madrid et il ne lui restait qu’un an de contrat. […] Comment est-ce gérable après ? Si tu perds un joueur, c’est embêtant, mais le club ne va pas mourir. Quelle grande institution s’est effondrée en perdant un joueur ? Aucune. Cela peut mettre du temps, mais tu te relèves toujours. J’étais joueur, mais jamais un élément ne peut être plus important qu’un club. » Le dirigeant brésilien a finalement été limogé de son poste quelques heures après l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé.

Dans cet entretien, Leonardo est également revenu sur ses deux périodes comme directeur sportif du PSG (2011-2013 et 2019-2022). « Je me souviens de tous les moments. Vous savez, quand Paris vient me chercher, je suis entraîneur à l’Inter Milan, je dois construire le futur et on m’appelle pour me dire que le club de Paris sera racheté, que la révolution sera énorme, avec la volonté de briller en C1. Je suis arrivé à Paris le 14 juillet, pareil quand j’étais joueur. Le 6 août commençait le Championnat et on a recruté 9-10 joueurs en 20 jours. C’était merveilleux. On sort de la Ligue des champions contre le grand Barcelone de Messi sans perdre cette saison (2-2, 1-1). Le deuxième passage aussi reste fabuleux pour moi. On fait une finale de Ligue des champions, la seule jusqu’à présent. » Et de conclure : « Mais au-delà de tout cela, mon histoire avec Paris est intouchable. Et je ne dis pas ça pour ouvrir la porte à je ne sais quoi. C’est mon coeur qui parle. » Il y a quelques jours, l’ancien dirigeant parisien avait indiqué qu’il ne se voyait plus évoluer dans un rôle de directeur sportif ou d’entraîneur. En revanche, dans cet entretien au Figaro, Leonardo a rappelé à plusieurs reprises son désir de se positionner « de manière plus institutionnelle » dans un club.

Concernant le récent tournant pris par le PSG, Leonardo estime que la direction parisienne a pris le bon chemin : « Maintenant, le projet est différent, avec des jeunes, tu construis pour le futur. Ce sont des moments moins glamour, mais très importants. J’étais complice de cette idée et j’ai toujours dit qu’une équipe ne se construit pas autour d’une personne. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux plus faire ça. Le club doit toujours garder sa ligne, sa philosophie et ne pas être influencé par une décision. C’est mon avis. J’ai lutté pour cela. Cela demande du temps et de la patience. L’équipe est très compétitive, même si pour la Ligue des champions tu ne vas pas dire que le PSG est favori cette année, mais tu es respecté, avec un entraîneur qui construit. Le chemin est intéressant. »