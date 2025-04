PSG / OM – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche soir, le PSG n’a pas eu besoin de forcer son talent pour venir à bout de l’Olympique de Marseille (3-1) avec un Ousmane Dembélé encore buteur.

Le PSG et ses supporters ont vécu une semaine magnifique. Après une qualification héroïque sur la pelouse de Liverpool en Ligue des champions, le club parisien voulait prolonger cette semaine de rêve lors de la réception de l’Olympique de Marseille, en conclusion de la 26e journée de Ligue 1. Sans avoir sa force habituelle dans le jeu, les joueurs de Luis Enrique n’ont pas eu besoin de forcer leur talent pour venir à bout du rival marseillais et faire un grand pas vers le titre de champion de France, avec 19 points d’avance en tête du championnat à huit journées de la fin.

Fabian Ruiz homme du match, Beraldo en patron

Et dans ce 109e Classique de l’histoire, le PSG a notamment pu compter sur Ousmane Dembélé, une nouvelle fois buteur et qui a montré la voie à son équipe. Le Français reçoit la note de 7/10 dans L’Equipe : « Son 30e but de la saison en éliminant Rulli (17e) va lui permettre de passer un nouveau palier dans le pari qu’il s’est fixé avec ses amis. Il n’a pas été loin du 31e, mais sa frappe du droit a trouvé le poteau gauche du gardien marseillais (60e). Il confirme de match en match son aisance dans ce rôle. » Autre grosse performance, celle de Fabian Ruiz. Avec deux passes décisives, l’Espagnol obtient la meilleure note côté parisiens (8/10) : « Un peu en dessous de ses coéquipiers à Liverpool, l’Espagnol a livré une prestation d’une très grande qualité. Deux passes décisives (17e, 42e), mais aussi une activité importante. Comme souvent, le milieu a toujours su se placer dans des zones clés. »

Titulaire à la place de Marquinhos, Lucas Beraldo a livré sa meilleure performance en 2025. Le Brésilien a été intraitable dans les duels et récolte la note de 7/10 dans Le Parisien : « Un Brésilien peut en cacher un autre. Marquinhos laissé au repos, c’est son compatriote Beraldo qui l’a suppléé dans l’axe à l’occasion de sa cinquième titularisation consécutive. Une partie autoritaire du Brésilien, non seulement présent dans les airs et les anticipations, mais aussi dans ses tentatives de casser parfois de casser les lignes. » Enfin, le club de la capitale a aussi pu compter sur son métronome du milieu de terrain, Vitinha. « La plaque tournante de cette équipe parisienne. À la récupération, à la baguette, un peu partout en somme, le Portugais a encore une fois jumelé sa technique et sa vista pour orienter parfaitement le jeu. Un caviar gâché par Barcola (86e) », analyse le quotidien francilien qui lui donne la note de 7.5/10.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 6 – Hakimi 6, Beraldo 7, Pacho 6, Nuno Mendes 5 – Zaïre-Emery 6, Vitinha 7, F.Ruiz 8 – Doué 5, Dembélé 7, Kvaratskhelia 5 / Luis Enrique 7

